Thêm 5 trường đại học đặc biệt tại TP.HCM công bố điểm chuẩn 23/08/2025 08:07

(PLO)- Theo công bố điểm chuẩn từ các trường đại học, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM có cách tính điểm đặc biệt nhất.

Theo công bố điểm chuẩn của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, thang điểm của trường được tính theo thang 1.000. Đây là phương thức xét tuyển chính khi kết hợp giữa điểm học bạ lớp 12, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Điểm từng ngành như sau:

Cũng trong đợt này, một số trường ĐH khác tại TP.HCM cũng hoàn tất công bố điểm chuẩn năm 2025.

Cụ thể, tại Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM, ngành cao điểm nhất là Bất động sản 25 điểm. Các ngành còn lại đều ở mức 15 điểm.

Điểm chuẩn từng ngành của Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM.

Theo công bố của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, điểm chuẩn được công bố theo từng phương thức cụ thể. Trong đó, ở phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT, đa số ngành có điểm 15, chỉ một vài ngành có điểm nhỉnh hơn.

Chi tiết điểm chuẩn từng ngành:

Còn tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, điểm chuẩn năm nay tiếp tục được ghi nhận ở mức cao bất ngờ. Tất cả ngành đều trên 24 điểm khi xét điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là ngành Văn hóa học với 26,75 điểm



Cũng theo công bố của Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM), điểm chuẩn được công bố theo 3 phương thức, trong đó ngành Y khoa có điểm cao nhất. Đây là trường đại học mới thành lập năm thứ hai của ĐH Quốc gia TP.HCM dựa trên khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM.