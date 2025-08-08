Thêm công cụ giúp công ty Việt tiếp cận trực tiếp đối tác toàn cầu chỉ với một điểm chạm 08/08/2025 14:38

(PLO)-Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, nền tảng VietnamUSA.Arobid.com tích hợp giữa triển lãm trực tuyến, kết nối giao thương và số hóa chuỗi cung ứng sẽ giúp doanh nghiệp Việt mở rộng chuỗi cung ứng theo hướng bền vững.

Ngày 8-8, tại TP.HCM, Công ty CP Công nghệ Arobid và Công ty Ocean USA đã chính thức ra mắt nền tảng giao dịch thương mại điện tử B2B quốc tế Việt Nam - Mỹ: VietnamUSA.Arobid.com. Tham dự sự kiện có ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ban tổ chức cho biết, theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia trong sáu tháng đầu năm 2025, Mỹ tiếp tục giữ vững vị trí là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 70,91 tỉ USD. Tuy nhiên, phần lớn hàng hóa vẫn được xuất khẩu qua các kênh phân phối truyền thống, chịu nhiều tầng trung gian và chi phí logistics cao.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam vẫn gặp khó trong việc đáp ứng các điều kiện để hiện diện bền vững tại thị trường Mỹ.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương tại sự kiện.

"Từ yêu cầu về minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc, tuân thủ ESG (môi trường, xã hội, quản trị) cho đến các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, tất cả đều là những “cửa ngõ kỹ thuật” bắt buộc. Do đó, nếu không được chuẩn hóa ngay từ đầu, các điều kiện này sẽ trở thành rào cản khiến doanh nghiệp dù có sản phẩm chất lượng khó chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vì vậy, nền tảng VietnamUSA.Arobid.com sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua ba rào cản cốt lõi: số hóa, vốn và ESG - những yếu tố không thể thiếu nếu muốn xuất khẩu bền vững sang Mỹ”- ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid, chia sẻ.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tuy nhiên bối cảnh thương mại toàn cầu đang có nhiều biến động phức tạp với sự gia tăng của các hàng rào kỹ thuật, yêu cầu về ESG và các chính sách thuế mới. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm những mô hình giao thương mới, minh bạch và hiệu quả hơn đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Việc ra đời nền tảng VietnamUSA.Arobid.com tích hợp giữa triển lãm trực tuyến, kết nối giao thương và giải pháp số hóa chuỗi cung ứng, cho phép doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp đối tác tại Mỹ và toàn cầu chỉ với một điểm chạm thể hiện tầm nhìn chủ động của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh mới.

“Quan trọng hơn, nền tảng này giúp doanh nghiệp Việt không chỉ bán được hàng mà còn nâng cấp năng lực, chuẩn hóa tiêu chuẩn, tiếp cận vốn và mở rộng chuỗi cung ứng theo hướng bền vững”- ông Phú nói.

Đồng thời, ông Phú đánh giá cao sáng kiến này là một mô hình giao thương chính danh, số hóa và kết nối thực chất. Đây là hướng đi phù hợp với chiến lược chuyển đổi số quốc gia, góp phần cụ thể hóa định hướng xuất khẩu bền vững mà Chính phủ đang thúc đẩy.