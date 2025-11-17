Thêm giải pháp kéo giảm ùn ứ đường Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Cộng Hòa 17/11/2025 15:39

(PLO)- Các trục đường cửa ngõ ra vào trung tâm TP.HCM như đường Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Cộng Hòa thường xuyên quá tải, TP.HCM sẽ có giải pháp điều chỉnh.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có thông tin về việc triển khai mở rộng lắp dải phân cách di động trên các tuyến đường trọng điểm để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm.

Theo sở này, hiện nay, các trục đường cửa ngõ ra vào TP như đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa, đường Phạm Văn Đồng... đã trở nên quá tải, dòng phương tiện lưu thông tốc độ chậm và ùn xe tại một số giao lộ trên tuyến.

Nhằm tăng cường năng lực giao thông trên các tuyến đường này, Sở Xây dựng đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến của Công an TP.HCM, Văn phòng ban An toàn giao thông TP, chính quyền địa phương và thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cụ thể như sau:

Đường Cộng Hòa (đoạn từ đường Trường Chinh đến vòng xoay Lăng Cha Cả), phường Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền và Tân Bình, sẽ phá dỡ dải phân cách, xây dựng 3 phần đường lưu thông riêng biệt để tổ chức giao thông linh hoạt nhằm điều tiết giao thông, tăng cường năng lực thông hành trên tuyến trong các giờ cao điểm sáng, chiều.

Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Cộng Hòa đến nút giao An Sương), phường Tân Sơn, phường Tây Thạnh, phường Đông Hưng Thuận, dịch chuyển dải phân cách bên vào phần đường dành cho xe ôtô nhằm tăng bề rộng phần đường hỗn hợp thêm 1 làn xe chạy.

Dải phân cách trên đường Phạm Văn Đồng sẽ dịch chuyển vào làn đường xe ô tô.

Trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến đường Kha Vạn Cân), phường Bình Lợi Trung, phường Hiệp Bình, phường Thủ Đức, phường Linh Xuân, dịch chuyển dải phân cách bên vào phần đường dành cho xe ô tô nhằm tăng bề rộng phần đường hỗn hợp thêm 1 làn xe chạy.

Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ bố trí kế hoạch vốn để triển khai các nội dung trên, dự kiến thi công và hoàn thành trong năm 2026.