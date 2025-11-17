Thêm giải pháp kéo giảm ùn ứ đường Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Cộng Hòa

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có thông tin về việc triển khai mở rộng lắp dải phân cách di động trên các tuyến đường trọng điểm để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm.
Theo sở này, hiện nay, các trục đường cửa ngõ ra vào TP như đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa, đường Phạm Văn Đồng... đã trở nên quá tải, dòng phương tiện lưu thông tốc độ chậm và ùn xe tại một số giao lộ trên tuyến.
Nhằm tăng cường năng lực giao thông trên các tuyến đường này, Sở Xây dựng đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến của Công an TP.HCM, Văn phòng ban An toàn giao thông TP, chính quyền địa phương và thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cụ thể như sau:
Đường Cộng Hòa (đoạn từ đường Trường Chinh đến vòng xoay Lăng Cha Cả), phường Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền và Tân Bình, sẽ phá dỡ dải phân cách, xây dựng 3 phần đường lưu thông riêng biệt để tổ chức giao thông linh hoạt nhằm điều tiết giao thông, tăng cường năng lực thông hành trên tuyến trong các giờ cao điểm sáng, chiều.
Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Cộng Hòa đến nút giao An Sương), phường Tân Sơn, phường Tây Thạnh, phường Đông Hưng Thuận, dịch chuyển dải phân cách bên vào phần đường dành cho xe ôtô nhằm tăng bề rộng phần đường hỗn hợp thêm 1 làn xe chạy.
Trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến đường Kha Vạn Cân), phường Bình Lợi Trung, phường Hiệp Bình, phường Thủ Đức, phường Linh Xuân, dịch chuyển dải phân cách bên vào phần đường dành cho xe ô tô nhằm tăng bề rộng phần đường hỗn hợp thêm 1 làn xe chạy.
Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ bố trí kế hoạch vốn để triển khai các nội dung trên, dự kiến thi công và hoàn thành trong năm 2026.
Xem xét điều chỉnh giao thông đường Võ Chí Công
Sở Xây dựng cho biết, sau khi điều chỉnh phân làn đường trên cầu Phú Mỹ và tuyến đường Võ Chí Công (ngày 5-5 và 13-9), đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy, Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an TP theo dõi tình hình giao thông và nhận thấy việc điều chỉnh phân làn đường đã đem lại hiệu quả tích cực, các dòng xe container, xe tải trên 5 tấn lưu thông ổn định, giảm giao cắt giữa 2 làn xe ô tô trong quá trình lưu thông.
Để tăng khả năng thông hành của tuyến, đặc biệt vào thời điểm ban đêm (khi lượng xe của người dân lưu thông không nhiều), Sở Xây dựng đang phối hợp với Công an TP tổ chức khảo sát, tính toán lưu lượng xe từng thời điểm trong ngày để điều chỉnh thời gian cho phép các loại xe tải, xe container lưu thông trên cả 2 làn đường Võ Chí Công. Dự kiến sẽ điều chỉnh trong tháng 11.