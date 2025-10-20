Thị trường hoa tươi 20-10 nơi kém vui, nơi tấp nập 20/10/2025 18:42

​(PLO)- Thị trường hoa tươi tại TP.HCM dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 năm nay tương đối ảm đạm dù giá hoa bình ổn, không tăng so với năm ngoái.

​Gần hết ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, thị trường hoa tươi tại TP.HCM ghi nhận nhiều trạng thái trái ngược: có nơi ngóng khách, nơi thì tất bật với đơn hàng.

​Giá hoa bình ổn so với năm ngoái

​Anh Thiện, một người bán hoa dạo quanh khu vực phường An Hội Tây, TP.HCM cho biết, sáng 20-10 là thời gian cao điểm mua sắm dịp 20-10, tuy nhiên sức mua không nhộn nhịp. Sức mua chủ yếu tập trung vào bông lẻ giá 10.000 - 15.000 đồng/bông, trong khi hoa bó lại bán khá chậm.

​“Trước đó, chiều tối chủ nhật (ngày 19-10), đáng ra sức mua sẽ cao. Đây là thời điểm cuối tuần, người trẻ đi chơi nhiều. Tuy nhiên, trời mưa to khiến lượng hoa bán ra không như kỳ vọng" - anh Thiện nói.

​Cũng theo anh Thiện, năm nay nguồn cung hoa ổn định nên giá không thay đổi so với năm ngoái. Giá chỉ tăng so với ngày thường do quy luật cung - cầu.

Hoa hồng tươi cuối ngày 20-10 có nơi bán còn 10.000 đồng/bông. Ảnh: Thu Hà

Tượng tự, tại một sạp hoa sỉ trong chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp cũ), người bán thông tin sức mua hoa giảm nhẹ. Một số loại như hoa hồng, cúc baby, hướng dương vẫn là dòng hoa có lượng đặt hàng nhiều nhất.

Về nguồn hoa, đại diện đơn vị này chia sẻ: "Dù hụt lượng hàng từ miền Bắc do ảnh hưởng bão nhưng bù lại nguồn hàng từ Đà Lạt và Trung Quốc lại dồi dào đã kéo giá hoa nguyên liệu giảm nhẹ so với cùng kỳ. Từ đó, giá hoa bán ra cũng bình ổn, vừa túi tiền người dân cũng như các đơn vị kinh doanh hoa".

Hoa hồng vẫn là loại hoa có sức mua cao nhất đối với thị trường hoa tươi dịp 20-10. Ảnh: Thu Hà

Theo khảo sát, gần cuối ngày giá hoa hồng đã rẻ hơn so với đầu ngày từ 10-15%. Trong đó giá hoa bán theo bó dao động từ 200.000 – 250.000 đồng/bó 50 bông hồng nhung đỏ, hồng đỏ ecudor giá từ 250.000 đồng/bó 30 cành. Một số hồng chùm Hà Nội, hồng chùm Sophia giá từ 100.000 – 120.000 đồng/bó 10 cành.

Nhiều nơi tất bật nhờ dịch vụ giao hàng online

Dù sức mua giảm, một số thương hiệu hoa lớn vẫn đang tất bật cho đơn hàng nhờ vào việc đáp ứng nhu cầu mua sắm online.

Kho hoa tươi của Công ty cổ phần Color Life tấp nập đơn hàng. Ảnh: Thái Dương

Trao đổi với PLO vào chiều ngày 20-10, ông Trần Hoàng Thái Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần Color Life với thương hiệu hoayeuthuong.com, cho biết đơn vị ông đang trong trạng thái tiếp khách không kịp, vì lượng đơn online cũng như offline (trực tiếp) rất nhiều.

Ông Dương cho biết, công ty sở hữu tệp khách hàng trung thành cùng với nhu cầu mua sắm online tăng nên sức mua tốt, tương đương năm ngoái. Bên cạnh đó, nhờ giá hoa nguyên liệu giảm nhẹ và bình ổn, vì thế các cửa hàng có nhiều sản phẩm phù hợp với túi tiền khách hàng.

Tương tự, một thương hiệu hoa tươi nhập khẩu trên đường Hai Bà Trưng (quận 1 cũ), chia sẻ, hơn 60% đơn hàng của thương hiệu đến từ kênh đặt hàng online thông qua webiste, Facebook, Zalo và kênh livestream trên TikTok.

Ngoài việc sử dụng kênh giao hàng bên ngoài, hiện cửa hàng có đội ngũ giao hàng riêng nên đáp ứng được nhu cầu giao nhận online vào các dịp cao điểm của lễ.