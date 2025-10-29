Thoát kén thành phố: Hành trình Gen Z giải nhiệt cuộc sống giữa thiên nhiên 29/10/2025 18:22

(PLO)- Với nhiều sinh viên, áp lực không chỉ đến từ điểm số, mà còn từ deadline, mạng xã hội và nỗi sợ tụt lại phía sau.

Nhật Linh, sinh viên năm 3 ngành Luật tại TP.HCM, ví cuộc sống của mình như một trình duyệt mở hoài không tắt: “Đầu mình lúc nào cũng như đang mở trăm tab cùng lúc, chỉ muốn bấm ‘refresh’ cho chính mình.”

Nói là làm. Một buổi sáng cuối tháng 9, Nhật Linh cùng nhóm bạn đóng laptop, xếp vài bộ đồ, và những chai Trà Xanh Không Độ vào thùng đá rồi rời thành phố. Họ gọi chuyến đi ấy là “hành trình Không Độ” — để làm mát cơ thể, hạ nhiệt cảm xúc và tìm lại chính mình giữa thiên nhiên.

Camping tại Hồ Trị An: Khoảnh khắc “Không Độ” giữa rừng

Giữa trưa, Trị An hiện ra xanh biếc, mặt hồ như tấm gương phản chiếu mây trời, được ôm bởi những rừng cây bạt ngàn. Không còn tiếng thông báo, không còn file bài tập, bàn phím lách cách đến phát ngợp. Thay vào đó, là tiếng mái chèo rẽ mặt nước, tiếng gió, tiếng cười giòn tan. Cảm giác tự do, mát lạnh len vào từng hơi thở.

Được chiết xuất từ trà xanh thiên nhiên nguyên chất, Trà Xanh Không Độ là thức uống yêu thích của người trẻ để giảm căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống.

Nhật Linh mở chai Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt sau hành trình dài hơn 70km. Thả chân xuống mặt hồ, để làn nước mát lịm lan khắp người. “Hương vị trà xanh thiên nhiên thơm ngon, mát lạnh, sảng khoái, cảm giác như đang được ‘refresh’ thật sự,” cô cười. Lâu rồi mới thấy đầu óc mình thật sự thảnh thơi,” Mai Anh nói, đôi mắt ánh lên trong mặt nước lấp loáng ánh nắng.

Màn đêm buông xuống, bếp lửa bập bùng, tiếng củi cháy hòa vào tiếng nhạc lofi êm dịu xen lẫn mùi thơm lừng của thịt nướng. Những chai Trà Xanh Không Độ chuyền tay nhau, hơi lạnh bám vào ngón tay, lan đến cả tâm trí, hương trà xanh nguyên chất làm dịu đi những ngày bức bối, áp lực.

Nhật Linh mở nắp, uống một ngụm dài. Hương vị thơm ngon với EGCG từ lá trà thiên nhiên lan xuống khắp người, thanh mát, dễ chịu. Mọi căng thẳng, stress tan biến như hơi nóng bốc lên từ than hồng.

“Cảm giác lúc đó đúng kiểu ‘Không Độ không stress’,” Linh cười. “Giữa thiên nhiên, chỉ cần một hơi mát lạnh, hương vị trà xanh thiên nhiên ngon đúng điệu là đủ để thư thái, giảm căng thẳng để giải nhiệt cuộc sống. Cảm nhận mình đang thật sự sống chậm, sống thật.”

Mũi Né: Đồi cát, nắng, gió và bí kíp giải nhiệt

Nếu Trị An là hơi mát của rừng, thì Mũi Né là làn gió biển xua tan căng thẳng. Nhóm của Nam Phong, sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thực phẩm chọn cách giải nhiệt cả thể chất lẫn tinh thần giữa biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng những chai Trà Xanh Không Độ để thổi bay stress.

Phong chia sẻ: “Kẹt xe, khói bụi, áp lực học tập khiến mình lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi nên mình chọn Mũi Né để giải nhiệt cả thể chất lẫn tinh thần.”

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng và một chai Trà Xanh Không Độ giúp mọi căng thẳng tan biến, chỉ còn tiếng cười, gió biển và những khoảnh khắc tươi mát.

Buổi sáng, cả nhóm leo lên Đồi Cát Bay, đổ dốc trên những tấm ván trượt, la hét trong tiếng cười giòn tan. Giữa nắng 35 độ, thùng đá được bật mở, những chai Trà Xanh Không Độ phủ sương được rút ra, trao nhau mát lạnh.

Phong bật nắp, hương vị thơm ngon, thanh mát từ lá trà xanh thiên nhiên với EGCG lan tỏa, xoa dịu cái nóng và mệt mỏi. “Mọi stress như được thổi bay trên đồi cát, cảm giác sảng khoái chạm mức “Không Độ”, nam sinh nói, ngồi bệt xuống cát, phóng mắt ra biển xa. “Khi cuộc sống được giải nhiệt, mọi thứ dường như dễ thở, thư thái hơn”.

Chiều dần buông, hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển. Trên bãi cát, nhóm bạn ngồi khoanh chân, chai trà trong tay lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy, họ nhận ra: sống chill không có nghĩa là dừng lại, mà là học cách giải nhiệt cuộc sống, giảm căng thẳng, xua tan stress để tâm trí luôn tươi mới và tiếp tục sáng tạo.

Không Độ không stress: “Vibe” sống chill của Gen Z

Sau những ngày “trốn deadline” ở Trị An và Mũi Né, Nhật Linh, Nam Phong cùng nhóm bạn nhận ra một điều giản dị: để vượt qua áp lực, đôi khi chỉ cần cho mình một khoảng nghỉ, hít một hơi thật sâu, và để thiên nhiên cùng một chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh làm dịu đi tâm trí.

Trà Xanh Không Độ đang trở thành “vibe” giải nhiệt cuộc sống mới của giới trẻ.

Hương vị trà thơm ngon, thanh mát với EGCG từ lá trà tươi nguyên chất không chỉ giúp họ giải nhiệt cuộc sống mà còn làm dịu tâm trí. Khi stress đã tan, tinh thần sảng khoái về lại, những người trẻ như Linh, Phong trở lại với cuộc sống thành phố đầy sáng tạo và khởi sắc hơn.

Chiếc xe rời Mũi Né, hoàng hôn cuối ngày phản chiếu trên ô kính. Trong tay Nam Phong, chai Trà Xanh Không Độ vẫn còn đọng sương lạnh, như giữ lại chút mát lành của biển cả.

Ở một nơi khác, Nhật Linh cũng khẽ mỉm cười khi nhớ về Trị An buổi chiều hôm ấy. Cô hiểu rằng, chỉ cần giữ được cảm giác thư thái như làn gió mát giữa rừng, hay đơn giản là giải nhiệt mỗi ngày với Trà Xanh Không Độ, thì mọi áp lực rồi cũng sẽ tan đi.

Vì khi tâm trí được thư giãn, mọi căng thẳng mệt mỏi được xóa tan, năng lượng tích cực tự nhiên sẽ bừng sáng như chính vibe “Không Độ không stress” đang lan tỏa trong mỗi người trẻ hôm nay.