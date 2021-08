Trong đếm 21-8, Các Tiểu đoàn của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên từ Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng đã đến điểm tập kết quân tại nhà thiếu nhi TP Thủ Đức, TP.HCM sãn sàng tham gia công tác phòng chống dịch Covidd 19.

Thời điểm hơn 300 Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tới TP.HCM là lúc trời mưa lớn nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã ngay lập tức ổn định đội hình để tiến hành xét nghiệm nhanh trước khi thực hiện nhiệm vụ.



Cảnh sát cơ động sau khi tới TP.HCM đã lập tức di chuyển đến các chốt để thực hiện nhiệm vụ

Ngay trong đêm, tiểu đoàn 3 của Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đã lập tức về các chốt kiểm soát trên địa bàn TP. HCM để nhận nhiệm vụ. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 tranh thủ sắp xếp chỗ ăn, nghỉ dã chiến trước khi tăng cường xuống các phường, xã để áp dụng biện pháp ai ở đâu ở đó, quản lý giãn cách, phong toả nghiêm ngặt; bảo đảm an sinh xã hội, lo ăn, ở cho người dân và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân.

Thượng tá Nguyễn Văn Bốn – Phó trung đoàn trưởng, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên cho biết, Trung đoàn đã tăng cường 330 đồng chí chi viện cho TP.HCM.

“Các cán bộ chiến sĩ quyết tâm vào TP. HCM cùng công an địa phương và tổ chức xã hội thực hiện nhiệm vụ trong thời điểm đặc biệt quan trọng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao” Thượng tá Bốn nói thêm.

Để tham gia cho nhiệm vụ đợt này, tất cả lực lượng Cảnh sát cơ động đều đã được tiêm vắc xin ngừ COVID-19 cũng như được trang bị đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn khi tham gia phòng, chống dịch.



Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 tranh thủ sắp xếp chỗ ăn, nghỉ dã chiến trước khi tăng cường xuống các phường, xã.





Sau khi ổn định quân số, lực lượng Cảnh sát cơ động lập tức di chuyển về các cơ sở để làm nhiệm vụ.

Trong ngày 21-8, 300 cán bộ - học viên Học viện Quân y cũng đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất và di chuyển đến các Bệnh viện dã chiến tham gia trong nhiệm vụ: Lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine, quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý, chăm sóc các trường hợp F0, cách ly, điều trị tại gia đình; phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Trước đó, TP.HCM đã có quyết định từ 0 giờ ngày 23-8, người dân ở đâu thì ở đó, thành phố áp dụng các biện pháp siết chặt hơn các biện pháp giản cách để quyết tâm dập dịch.

Riêng về nhu yếu phẩm, tại thành phố sẽ có lực lượng chức năng như: Công an, quân đội tham gia hỗ trợ nhân dân tận nhà.