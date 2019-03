Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói về 'mất bằng lái phải thi lại'

Nhắc đến đề xuất trước đó của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể về việc “mất bằng lái xe phải thi lại”, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng: “Không phải như bộ trưởng nói mất bằng phải thi lại..." và "Đưa ra những đề xuất rất buồn cười để dư luận ồn lên, không đáng gì”.



Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Đáp lại sau đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho hay quy định hiện hành đã rất rõ, mất bằng thì thủ tục thế nào để đổi lại, đồng thời có quy định liên thông với công an.

“Liên thông với công an từ năm 2012 làm hệ thống quản lý bằng lái xe nhưng nói thực là công an không chia sẻ. Khi đó lên làm việc với bộ trưởng Bộ Công an, bộ trưởng bảo làm việc với thứ trưởng, thứ trưởng lại bảo xuống làm việc với một đồng chí phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, rồi lại bảo xuống Cục Cảnh sát” - Thứ trưởng Đông nói và cho biết thực tế đã đào tạo cho 600 cán bộ công an, cung cấp cả thiết bị kiểm tra bằng giả… nhưng sau đó bên công an không chia sẻ.



Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông.

“Thông tư 01 quy định khi xử phạt thì anh gửi biên bản phạt để cho anh có mã vào mạng, vào điện thoại xem bằng của bất kỳ người nào là biết hình phạt, thu bằng hai tháng hay mấy tháng. Nhưng cái đó chưa thực hiện được dù rất nỗ lực” - ông Đông nói thêm.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết theo chỉ đạo của Thủ tướng, quý IV-2019 sẽ khai trương cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp và toàn bộ công khai hết. “Tôi đi xe mà vi phạm và bị công an giữ bằng lái xe, tôi về khai báo mất thì sẽ lộ ra ngay việc vừa bị phạt chứ không phải mất. Sẽ kết nối với nhau và công khai toàn bộ trên mạng hết, truy xuất ra là biết ngay” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay.