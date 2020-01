Đề nghị kỷ luật cựu chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Khánh Hòa

Ngày 7-1, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa xác nhận cơ quan này vừa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Đại tá Hồ Thanh Tùng (cựu Tỉnh ủy viên, cựu Phó Bí thư Đảng ủy, cựu Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa).



Đại tá Hồ Thanh Tùng, cựu Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: KHO

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đại tá Hồ Thanh Tùng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm trái quy định của Luật Đất đai, của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP.

UBKT nhận định những vi phạm, khuyết điểm của ông Hồ Thanh Tùng đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.



Liên quan đến vụ sai phạm trên, tháng 10-2019, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa đã kỷ luật đối với hai lãnh đạo của Đồn biên phòng Bình Ba đóng tại đảo Bình Ba, xã Cam Bình, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Ánh, Đồn trưởng, bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, cách chức đồn trưởng, điều chuyển về làm trợ lý Phòng trinh sát - Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa.

Ông Phùng Văn Thành, Chính trị viên Đồn biên phòng Bình Ba, bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, cách chức chính trị viên, điều chuyển làm trợ lý Phòng chính trị - Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.



Một góc đảo Bình Ba.

Như PLO đã phản ánh, năm 2016, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn biên phòng Bình Ba ký hợp đồng cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba và ba hộ dân thuê 9.867 m2 đất quốc phòng trong khu vực do đơn vị quản lý.

Việc làm này là trái với quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh do Thủ tướng ban hành hồi tháng 9-2015, trong đó quy định rõ riêng đảo Bình Ba không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch.



Sau khi vụ việc được phát hiện, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa đã thanh lý, chấm dứt hợp đồng cho thuê đất đối với Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba và ba hộ dân.

Doanh nghiệp và các hộ dân này đã dừng mọi hoạt động kinh doanh; tự nguyện tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho Đồn biên phòng Bình Ba đúng theo cam kết.

Đến cuối tháng 7-2019, toàn bộ diện tích đất quốc phòng mà Đồn biên phòng Bình Ba cho thuê sai quy định đã được thu hồi.