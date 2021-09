Ngày 4-9 tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết sau nhiều giờ vận động thuyết phục đến trưa 4-9, Nguyễn Đình Minh (49 tuổi, ngụ xã Quảng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã đến trụ sở Công an xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình đầu thú.



Căn chòi rẫy nơi xảy ra án mạng. Ảnh NL

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 3-9 tại ông Phan Quốc Yên tổ chức cúng rẫy ở xã Phan Sơn và có mời ông Nguyễn Văn Giang (49 tuổi), Nguyễn Đình Minh và 3 người khác đến chòi rẫy mình nhậu.

Sau khi nhậu xong, ông Minh cùng ông Giang và hai người khác ngồi lại chơi đánh bài, riêng chủ nhà đi ngủ. Đến khoảng 20g cùng ngày giữa ông Minh và ông Giang xảy ra mâu thuẫn trong việc chung tiền. Thấy ồn ào hai người bạn bỏ về. Đến 21 giờ, chủ nhà là ông Phan Quốc Yên ngủ dậy thì tá hỏa phát hiện khách mời là ông Nguyễn Văn Giang đã nằm chết ở bộ ván trước nhà nên trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo Công an huyện Bắc Bình đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với VKSND huyện và các phòng chức năng của Công an tỉnh điều tra xác minh, lấy lời khai những người liên quan.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định pháp y khám nghiệm tử thi của ông Nguyễn Văn Giang. Bước đầu xác định, ông Giang bị đâm nhiều nhát ở chân dẫn đến mất máu và tử vong. Tại cơ quan công an Nguyễn Đình Minh khai nhận hành vi phạm tội của mình nguyên nhân do mâu thuẫn. Vụ việc đang được điều tra.