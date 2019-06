'Phí chia tay': Tôi nghĩ không nhiều, một bữa ăn sáng thôi!

Bên hành lang Quốc hội sáng 13-6, Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng đã trao đổi với báo chí về đề xuất “phí chia tay” mà ông đưa ra quốc hội chiều 12-6. PLO lược ghi lại ý kiến của ông.

Thực sự cái này... mong muốn chính của tôi là đưa vào luật Xuất nhập cảnh không chỉ quy định về xuất nhập cảnh của công dân qua biên giới mà còn phải nói rõ hơn những trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của công dân và của các cơ quan liên quan ở cả nước ngoài khi người VN ra nước ngoài cũng phải có sự bảo hộ, hỗ trợ, giúp đỡ khi cần thiết.

Khi làm các thủ tục ở chỗ cửa khẩu xuất nhập cảnh thì chúng ta cũng cần phải có những sự hỗ trợ khoa học công nghệ cũng như các thủ tục để công dân xuất nhập cảnh được thuận lợi nhất, văn minh, lịch sự, đặc biệt có được cái nhanh, thuận tiện.

Hiện nay ở các nước người ta cũng phải huy động nguồn lực xã hội hoá để cho vấn đề quảng bá, xúc tiến, giới thiệu một đất nước văn hoá con người VN đối với nước ngoài.

Nguồn lực của VN mình rất ít, hiện nay 1 năm nhà nước chỉ dành được 1 khoản tiền khoảng 2 triệu USD để cho chương trình, cho quỹ xúc tiến du lịch quốc gia.

Một số nước cũng đã triển khai là khi công dân đóng một khoản phí, quan trọng nhất để giúp cho vấn đề bảo hộ, đảm bảo quyền lợi của công dân khi ở nước ngoài. Hiện nay công dân VN khi ra nước ngoài có rất nhiều trường hợp vì lý do này lý do khác bị ảnh hưởng và không nằm trong phạm vi bảo hiểm xã hội trong khi cơ quan ngoại giao và đại diện VN ở nước ngoài cũng không có khả năng nguồn lực để hỗ trợ, rất nhiều trường hợp.

Ví dụ công dân mình đánh bắt hải sản bị nước ngoài người ta bắt, làm sao thương lượng để đưa công dân về nước; hoặc những trường hợp công dân mình vì lý do này lý do khác, vi phạm an ninh… ở nước ngoài cũng cần có sự bảo trợ. Nhưng bảo hộ công dân thì nhà nước nguồn lực ít.

Cái nữa chúng tôi cũng mong muốn ở cơ quan xuất nhập cảnh cần cải thiện tốt hơn những kỹ thuật cũng như sự ân cần và tinh thần thái độ phục vụ của các cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh. Nhất là cung cấp trang thiết bị hiện đại hơn để việc xuất nhập cảnh của công dân mình được thuận tiện hơn, không để công dân xếp hàng, chờ đợi máy móc nó chạy, mỗi người đứng ra 3-4 phút ở chỗ xuất nhập cảnh, có trường hợp thế. Rất phiền toái!

Và cái nữa, chúng tôi cũng mong muốn và nêu ra là khi công dân xuất nhập cảnh, cán bộ chiến sĩ cũng nên có ân cần, một nụ cười để cho nhiều khi công dân xuất cảnh rất căng thẳng vì lý do kỹ thuật, vì lý do an ninh cho nên không được thuận tiện lắm. Một mong muốn nữa, đây cũng là sự đóng góp thôi để chung tay chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam.

Khi hình ảnh đất nước con người VN được nâng lên thì công dân chúng ta đi ra nước ngoài cũng sẽ được người nước ngoài tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi hơn để việc xuất nhập cảnh của công dân được tốt hơn.

Thực ra đây là một khoản theo tôi nghĩ không nhiều, rất không nhiều. Một bữa ăn sáng thôi! Chúng ta gọi là đóng góp chung tay, chung sức xây dựng, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người văn hóa VN được tốt hơn và để cho giữ gìn môi trường du lịch, văn hóa của VN thuận lợi hơn rất nhiều. Đó là mong muốn của chúng tôi và đề xuất và ý tưởng như thế.

Còn câu từ, cách thức như thế nào thì cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu làm sao cho thuận tiện nhất. Hướng tới là làm sao công dân VN khi xuất nhập cảnh được thuận lợi khi ra nước ngoài được bảo vệ.