Thủ tướng có chỉ đạo hỏa tốc đối phó mưa lũ ở miền Trung

Đã có 6 người chết và mất tích Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 10-10, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-400 mm, có nơi trên 450 mm; ở Nam Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50-100 mm, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 11-10, ở các tỉnh Trung bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo và kéo dài. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, tính đến sáng sớm 8-10, mưa lũ đã làm sáu người chết và mất tích, trong đó Quảng Trị đã có ba người chết và một người mất tích, Gia Lai có hai người chết. Tại Huế, do ảnh hưởng của triều cường, bờ biển tiếp tục bị sạt lở nặng với chiều dài hơn 9 km, tập trung ở các đoạn qua xã Giang Hải, Phú Nhuận, Phú Diên, Phú Hải, Hải Dương. Tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra 24 điểm sạt lở tại các vị trí đã bị sạt lở do bão số 5 gây ra tại huyện Tây Giang. Sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền các địa phương đã tổ chức các lực lượng để tìm thi thể nạn nhân và thăm hỏi, động viên gia đình có người chết, mất tích và chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả.