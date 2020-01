Thủ tướng: Không có vùng cấm trong việc xử lý nồng độ cồn

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 03/CT-TTg về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.



Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các vi phạm, trong đó có nồng độ cồn. Ảnh: HẢI MINH

Thủ tướng đánh giá sau khi nghị định có hiệu lực, tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến rất tích cực, tai nạn giao thông giảm nhiều. Việc này cũng góp phần giúp người dân thay đổi thói quen, dần hình thành văn hoá sử dụng rượu, bia lành mạnh...

Để phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 100 trong dịp Tết Canh Tý và các năm tiếp theo, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT; đặc biệt là trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội Xuân, đồng thời duy trì thực hiện nghiêm trong suốt năm 2020.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu lực lượng CSGT lưu ý xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm minh, không nể nang (không có vùng cấm) đối với các hành vi vi phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tuyệt đối không can thiệp hoặc để xảy ra can thiệp làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ.

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện nghiêm việc "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.