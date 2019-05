Văn bản điện tử, chữ ký số sẽ tránh cán bộ tiêu cực

Chiều 29-5, Văn phòng Chính phủ tổ chức triển khai quyết định của Thủ tướng về gửi/nhận văn bản điện tử và phân cấp chữ ký số với sự tham gia của đại diện 11 địa phương và nhiều bộ, ngành.



Đã “phủ sóng” nhưng cần phân cấp

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan cho hay đến nay 100% bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã kết nối, liên thông và gửi/nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia. Từ ngày 12-3 đến 27-5, đã có hơn 36.000 văn bản gửi và hơn 105.000 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

“Một số bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai gửi/nhận văn bản điện tử, như Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ TN&MT, Bộ TT&TT, Bộ Xây dựng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hải Phòng…” - ông Phan dẫn chứng.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận quá trình triển khai gửi/nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia còn phát sinh một số lỗi như không gửi/nhận được văn bản; văn bản gửi không đến được nơi nhận… Đồng thời, chưa cấp phát được đầy đủ 100% chữ ký số chuyên dùng cho các đơn vị (đặc biệt là các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành, cơ quan trung ương) dẫn đến việc triển khai gửi/nhận văn bản điện tử có tích hợp chữ ký số chưa đồng bộ và thống nhất…

Phát biểu sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thắng đề nghị Ban cơ yếu Chính phủ nghiên cứu phân cấp, phân quyền để địa phương chủ động hơn trong việc thay đổi thông tin khi cán bộ luân chuyển hoặc điều động sang đơn vị khác, cấp lại mật khẩu, gia hạn chữ ký số cho các tổ chức, cá nhân của địa phương.



Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (đứng giữa) chủ trì cuộc họp. Ảnh: PV

Băn khoăn… hack và chữ ký nháy

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho hay ông và cấp dưới của mình băn khoăn những vấn đề mình phê, chỉ đạo lưu vết trên nền điện tử, lỡ không may bị hack, hay vì một lý do nào đó bị mất đi… thì thế nào. “Đây là vấn đề về an ninh bảo mật chúng ta phải quan tâm” - ông Hưng nói và nhấn mạnh: “Làm gì thì làm, điện tử cũng phải bảo đảm an toàn cho những người triển khai công việc”.

Cũng theo ông Hưng, khi chuyển sang văn bản điện tử, nếu vẫn theo quy trình văn thư lưu trữ của văn bản giấy sẽ chỉ khiến việc chúng ta làm rườm rà thêm. “Có người ở cơ quan tôi hỏi quy trình văn thư hiện nay yêu cầu tờ trình phải có chữ ký nháy, vậy có ký nháy số không?” - ông Hưng nêu vấn đề.

Giải đáp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định “vẫn phải xác thực ký nháy, không thể bỏ”. “Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phải xác thực ký nháy vào nghị quyết của Chính phủ trước khi trình Thủ tướng để làm căn cứ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng” - ông Dũng nói.

1.200 tỉ đồng là số tiền tiết kiệm được mỗi năm từ việc chuyển toàn bộ văn bản giấy sang văn bản điện tử… Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là làm mạnh mẽ, lấy đây làm đòn bẩy cải cách của Chính phủ, không để người dân, doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với cán bộ, công chức thực thi công vụ. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Cấm cắm USB lung tung

Liên quan đến cấp chứng thư số của tổ chức, cá nhân, Bộ trưởng Dũng nêu hàng loạt con số: Quảng Ninh có gần 6.500 chứng thư số của cả tổ chức và cá nhân, Thái Bình là hơn 4.600… Trong khi có tỉnh như Hà Nam chỉ có gần 230, Vĩnh Phúc gần 730. Hà Nội cũng chỉ có hơn 1.000, trong khi địa bàn này cán bộ nhiều, dân số nhiều.

“Đầu mối đơn vị hành chính nhiều sẽ có nhiều người ký. Nhìn vào bảng này để biết tỉnh có làm hay không làm. Chứng thư số thể hiện có ứng dụng hồ sơ điện tử hay không” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lưu ý. Ông cũng đề nghị Ban cơ yếu Chính phủ phân cấp mạnh cho địa phương việc cấp chữ ký số.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay hạ tầng do VNPT đầu tư, Nhà nước thuê lại; phần mềm do các doanh nghiệp cung cấp. “Hạ tầng phải bảo đảm dung lượng đường truyền, không thể nói chúng tôi chỉ tải được chừng này, gánh được chừng này thôi” - ông Dũng nhấn mạnh và cho rằng thiết bị ứng dụng cho hạ tầng này phải có nguồn gốc rõ ràng, đạt chuẩn. “Các nhà cung cấp dịch vụ đều phải có thiết kế liên quan đến bảo đảm an toàn dữ liệu. Nhưng cũng quan trọng ở ý thức của người dùng. Văn phòng Chính phủ nghiêm cấm kết nối WiFi cá nhân. USB không được cắm lung tung…” - ông Dũng nói.

“Sau cuộc họp hôm nay, chúng tôi sẽ thành lập nhiều tổ công tác xuống kiểm tra trực tiếp địa phương xem thực hiện thế nào, vướng ở đâu để tháo gỡ cho các địa phương” - Bộ trưởng Dũng khẳng định.