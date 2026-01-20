Thu hồi giải thưởng Tác giả trẻ với tập thơ của Lâu Văn Mua do vi phạm quy chế 20/01/2026 21:53

(PLO)- Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam thống nhất thu hồi giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025 đã trao cho tập thơ của tác giả Lâu Văn Mua sau khi xác định có vi phạm quy chế giải thưởng.

Chiều 20-1, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã họp trực tuyến để xem xét các tài liệu, chứng cứ liên quan cùng đơn của tác giả Lâu Văn Mua, qua đó thống nhất thu hồi quyết định trao giải thưởng Tác giả trẻ cho tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng.

Theo Hội Nhà văn Việt Nam, việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở xác định tập thơ đã vi phạm quy chế của giải thưởng Tác giả trẻ. Quyết định trao giải trước đó được ban hành tại Quyết định số 10/QĐ-HNV ngày 8-1-2026.

Tập thơ 'Nhặt xác em chất chồng bảo tàng' của tác giả Lâu Văn Mua (giữa). Ảnh: Van.vn.

Trước đó, sau khi website vanvn.vn của Hội Nhà văn Việt Nam công bố danh sách các tác giả được trao giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025, Ban Chấp hành Hội đã tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng của tác giả Lâu Văn Mua.

Từ các phản ánh này, đại diện Ban Giám khảo đã tiến hành làm việc trực tiếp với tác giả.

Tại buổi làm việc, tác giả Lâu Văn Mua thừa nhận có sai sót, đồng thời làm đơn xin rút khỏi giải thưởng và nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Tác giả cũng bày tỏ việc coi đây là một bài học sâu sắc trong quá trình sáng tạo văn chương.

Trên cơ sở các chứng cứ đã được xem xét cùng đơn xin rút giải của tác giả, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam thống nhất thu hồi giải thưởng Tác giả trẻ đã trao cho tập thơ này, khẳng định việc thực hiện đúng quy chế giải thưởng và bảo đảm tính nghiêm minh, minh bạch trong công tác xét trao giải.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đồng thời bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn các ý kiến phản ánh, góp ý của các nhà văn và bạn đọc đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng hoạt động của Hội cũng như các giải thưởng văn học.

Trước đó, bài thơ "Khi những ký ức khóc" của tác giả Lâu Văn Mua đăng trên trang Vanvn.vn vào năm 2021 của Hội Nhà văn Việt Nam được cho là có nhiều điểm tương đồng với bài thơ "When Memories Cry.!" của Jyoti Joseph (Ấn Độ), được đăng từ năm 2009 trên trang PoemHunter.

Một ý kiến khác còn phát hiện ra, bài "Quá khứ" của tác giả Lâu Văn Mua có nội dung tương đồng với bài "The Past" của Ananya Sarkar.