Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu tái hợp sau gần 30 năm 12/02/2026 16:12

(PLO)- Quả Dưa Hấu - nhóm nhạc từng được biết đến như dấu son rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam những năm cuối thập niên 1990 sẽ chính thức tái hợp.

Sau gần ba thập kỷ vắng bóng trên sân khấu chung, nhóm nhạc Quả Dưa Hấu sẽ chính thức tái hợp trong live-concert mang tên Bản Ghi Nhớ.

Chương trình sẽ diễn ra vào hai đêm 14 và 15-3-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (40–40A Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Chương trình do Công ty Mars Entertainment tổ chức, đánh dấu cuộc hội ngộ được đông đảo khán giả yêu nhạc chờ đợi.

Những ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của nhóm trong thập niên 1990 sẽ được tái hiện với cách thể hiện mới, phản ánh hành trình trưởng thành và trải nghiệm của các nghệ sĩ.

Bản Ghi Nhớ không chỉ là một đêm diễn mà còn được xem như lời hẹn ước của các thành viên Quả Dưa Hấu trong việc tiếp nối hành trình âm nhạc từng dang dở.

Nói về sự tái hợp này, ca sĩ Tuấn Hưng bày tỏ Quả Dưa Hấu đang hạnh phúc và giống như lần đầu tiên.

“Giống như bước đi đầu tiên, tôi run lên bần bật, cảm xúc rất khó tả”- ca sĩ Tuấn Hưng nói và cho biết, sự tái hợp của Quả Dưa Hấu không phải gợi lại ký ức mà bắt đầu của những chàng trai hát để tô đẹp hơn cho cuộc đời này.

Bằng Kiều – Tuấn Hưng – Anh Tú (Tú Dưa) hát tặng khán giả. Ảnh: VIẾT THỊNH

Trở lại sân khấu lần này, các nghệ sĩ xuất hiện với hình ảnh chín chắn, điềm đạm nhưng vẫn giữ được màu sắc riêng từng tạo dấu ấn với công chúng.

Trong live-concert, ba thành viên Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú (Tú Dưa) sẽ cùng tái hiện tinh thần Quả Dưa Hấu.

Ê-kíp sản xuất cho biết chương trình được đầu tư công phu, hướng tới mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, chương trình còn giới thiệu các sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành riêng cho nhóm, được kỳ vọng tạo nên dấu ấn tiếp nối trong chặng đường âm nhạc mới.

Chia sẻ trong quá trình chuẩn bị, các thành viên cho biết việc thu âm và tập luyện cùng nhau gợi lại nhiều kỷ niệm thời mới vào nghề. Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ cảm giác làm việc chung giúp anh như trở lại những ngày đầu hoạt động, khi cả nhóm cùng chờ đợi đến lượt thu âm trong phòng thu.

Đáng chú ý, live-concert có sự tham gia của ba nghệ sĩ khách mời gồm Lệ Quyên, Minh Tuyết và Thùy Chi. Mỗi giọng ca đại diện cho một màu sắc âm nhạc khác nhau, góp phần tạo nên không gian biểu diễn đa dạng, kết nối giữa các thế hệ khán giả.

Theo ban tổ chức, Bản Ghi Nhớ không chỉ dừng lại ở hai đêm diễn mà còn là khởi đầu cho chuỗi dự án dài hạn của Quả Dưa Hấu.

Nhóm dự kiến phát hành EP livesession gồm sáu MV, trong đó có các bản hit như Hè muộn, Mưa, Trái tim không ngủ yên cùng nhiều ca khúc mới như Cho tôi thêm một lần, Unstopable, Cảm ơn âm nhạc.

Sau live-concert, Quả Dưa Hấu sẽ hoạt động trở lại với tư cách nhóm nhạc gồm ba thành viên, tham gia biểu diễn tại các chương trình âm nhạc và dự án được lựa chọn phù hợp.

Chuỗi dự án Bản Ghi Nhớ có sự đồng hành của Công ty cổ phần HASCO Holdings.

Bằng Kiều – Tuấn Hưng – Anh Tú (Tú Dưa) hát tặng khán giả. Clip: VIẾT THỊNH