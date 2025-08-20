Thu hồi phiếu công bố của 20 mỹ phẩm nhập khẩu 20/08/2025 11:13

(PLO)- Bộ Y tế ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 20 mỹ phẩm nhập khẩu từ Nhật, Hàn.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 20 loại mỹ phẩm do Công ty cổ phần thế giới tuổi thơ SNB chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty này có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, Hà Nội; mã số doanh nghiệp: 0102527451.

Lý do thu hồi là công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 20 mỹ phẩm được sản xuất tại Nhật và Hàn.

Theo đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), việc doanh nghiệp xin tự nguyện rút số tiếp nhận là bình thường và đúng quy định. Tuy nhiên, dù doanh nghiệp xin thu hồi tự nguyện, nếu cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm thì vẫn có thể xử lý được, không phải rút số là không còn căn cứ để xử lý.