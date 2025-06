Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: 'Tuyệt đối không được chủ quan khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025' 10/06/2025 15:19

Sáng 10-6, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra các khâu chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP.HCM.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM có 97.940 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 1.638 thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Đây là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông thứ 2 cả nước, sau Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Lo lắng khâu in sao đề

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, chia sẻ đây là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được triển khai theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với sự phức tạp của các môn thi tự chọn.

Theo quy chế, ngoài 2 môn bắt buộc Văn, Toán, học sinh sẽ chọn 2 trong 9 môn lựa chọn, do đó phương án rất đa dạng. Vì vậy, khâu in sao đề không dễ dàng, đồng thời khâu tập huấn cho cán bộ coi thi trong phòng thi các môn này phải được chú trọng để đảm bảo độ chính xác.

Ông Hiếu cho biết, tại buổi tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề xuất, đối với phòng thi môn lựa chọn, có bao nhiêu thí sinh dự thi môn nào thì in đủ số đề tương ứng cho số thí sinh môn đó. Điều này sẽ gây áp lực rất lớn cho hội đồng in sao vì phải đếm đề, số lượng lẻ tẻ, rất khó khăn, rất dễ gây ra nhầm lẫn dẫn đến thiếu đề.

Trước thực tế trên, Sở GD&ĐT TP.HCM kiến nghị Bộ GD&ĐT cho phép in đủ các mã đề. Cụ thể, trong mỗi phòng thi có bao nhiêu môn thi sẽ in đủ từ mã 1 đến mã 24 hoặc mã 25 đến 48 tuỳ theo ca, để đảm bảo dù môn đó chỉ có 2 em thì cũng có 24 mã đề.

Chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Hiếu cho biết đó là nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP. UBND TP luôn tạo điều kiện để Sở GD&ĐT có thể thực hiện tất cả quy định về chuyên môn.

Hơn nữa, từ đầu tháng 4, tại các cuộc giao ban hàng tuần, đều có rà soát công việc của từng phòng ban liên quan đến việc tổ chức kỳ thi.

Những thiếu sót của các kỳ thi trước được đưa ra phân tích, mổ xẻ, tránh lặp lại. “Thực tế không có hạn chế nào giống nhau, sự cố cũng khó lặp lại nhưng vẫn phải rút kinh nghiệm, nghiên cứu trên tinh thần mới, lắng nghe cơ sở, cải thiện quá trình để tổ chức kỳ thi một cách tốt nhất” - ông Hiếu nói.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kỳ thi. Các đoàn công tác của Sở tới tận từng điểm thi để rà soát, kiểm tra, bố trí các máy phát điện dự phòng và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sở ngành trong các khâu tổ chức.

Thí sinh TP.HCM tham dự kỳ thi thử tốt nghiệp THPT.Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

TP.HCM đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT), chia sẻ đây là địa phương có quy mô thí sinh đứng thứ nhì cả nước. TP.HCM có 5.000 thí sinh tự do nhưng trong đó chỉ có 1.359 thi theo chương trình 2006, số còn lại thi theo chương trình mới. Đặc biệt, số lượng thí sinh gần 100.000, tăng hơn 8.000 so với năm ngoái.

“Do đó, việc chấm thi rất phức tạp. Dù Bộ GD&ĐT đã triển khai tập huấn nhưng đề nghị Sở GD&ĐT chú trọng để các phần mềm chấm thi vận hành tốt” - ông Phong nói.

Qua kiểm tra địa điểm in sao cũng như các điểm thi, Bộ GD&ĐT đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ thi của TP rất kỹ lưỡng, đây là mô hình tốt để các địa phương học tập. Đặc biệt, hệ thống phòng cháy chữa cháy rất cẩn thận và bài bản.

Ông Phong cũng lưu ý Sở GD&ĐT cần tiếp tục tập huấn cho những người làm công tác thi vì năm nay có nhiều điểm mới. Bên cạnh đó, công tác in sao cũng rất quan trọng.

"Hiện, Bộ GD&ĐT đã có văn bản về vấn đề này, nếu có gì thắc mắc Sở cứ gửi văn bản để có phương án giải quyết. Do đơn vị có số lượng thí sinh nhiều nên sẽ được nhận đề sớm để làm tốt khâu chuẩn bị" - ông Phong nói.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ năm nay, Bộ GD&ĐT tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại 50% tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, TP.HCM là địa bàn rộng lớn, có số lượng thí sinh và cán bộ tham gia đông đảo.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết liên quan đến việc tổ chức kỳ thi, Thủ tướng chỉ đạo phải đảm bảo an toàn, thông suốt, nghiêm túc, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy và hiệu quả.

Trong đó, tiêu chí an toàn về đề thi, bài thi; an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh thực phẩm. Tiêu chí thông suốt từ Trung ương đến địa phương, từ bộ đến các sở/ngành, thông suốt về nhận thức, quan điểm chuyên môn. Còn yếu tố chu đáo thể hiện trong mọi khâu tổ chức của kỳ thi.

"Qua lắng nghe, Sở GD&ĐT báo cáo có chuẩn bị máy phát điện tại các điểm thi để phòng tránh sự cố bất thường. Mặt khác, dù tổ chức ở rất nhiều điểm thi nhưng các cán bộ của sở đều đến tận nơi kiểm tra, đó là điều đáng ghi nhận" - ông Thưởng nói.

Để tổ chức kỳ thi, công tác lãnh đạo chỉ đạo hết sức quyết liệt, sâu sát, toàn diện. Các khâu chuẩn bị cho kỳ thi phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, từ sớm, từ xa, lường hết trước các vấn đề.

"Đặc biệt là chuẩn bị về nhân lực, con người, chú trọng khâu tập huấn cho đội ngũ vì năm nay có những điểm mới. Đối với các môn tự chọn cần chọn lựa thầy cô có chuyên môn nghiệp vụ, nhanh nhẹn, hoạt bát, vững vàng để làm nhiệm vụ coi thi" - ông Thưởng nhấn mạnh.



Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT lưu ý tuyệt đối không được chủ quan. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ của giám thị, vi phạm của thí sinh sẽ làm ảnh hưởng đến cả TP. Quy mô lớn, nhỏ khác nhau nhưng tính chất an ninh, an toàn cho kỳ thi như nhau do đó cần phải lưu ý.

Mặt khác, các địa phương phải lường trước các tình huống có thể xảy ra để có phương án xử lý.

Trong quá trình tổ chức thi, công tác phối hợp giữa các ban ngành rất quan trọng, công tác truyền thông cũng cần được đề cao, sâu sát, đúng thời điểm.