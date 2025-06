Gần 100.000 thí sinh TP.HCM dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 10/06/2025 10:30

(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP.HCM có quy mô lớn với 99.578 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 8.891 thí sinh so với năm trước.

Sáng 10-6, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ tại buổi làm việc sáng nay. Ảnh: TRANG THƯ

Tại buổi làm việc với Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM có 97.940 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 1.638 thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Đây là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông thứ 2 cả nước, sau Hà Nội.

Để đáp ứng quy mô này, TP đã bố trí 171 điểm thi với tổng cộng 4.242 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn.



Cụ thể, 168 điểm thi với 4.180 phòng thi dành cho thí sinh theo chương trình 2018 và 3 điểm thi với 62 phòng thi cho thí sinh theo chương trình 2006. Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Thành phố đã huy động một đội ngũ nhân lực hùng hậu với 855 cán bộ ban lãnh đạo điểm thi, 12.726 giám thị coi thi (tăng 1.409 so với năm trước), 2.394 nhân viên phục vụ điểm thi, 513 công an trực tại các điểm thi, 92 cán bộ ban in sao đề thi và dự kiến 300 cán bộ ban vận chuyển và bàn giao đề thi.

Tất cả các phòng thi đều đảm bảo diện tích tối thiểu 30m²/phòng, bố trí 24 bàn thi/phòng theo đúng quy định. Hệ thống bảo mật và lưu trữ được trang bị đầy đủ với tủ sắt bảo mật, hệ thống khóa 2 lớp và niêm phong theo tiêu chuẩn, cùng với việc chuẩn bị hơn 10.000 bộ biên bản các loại.

Đặc biệt, TP đã có những biện pháp hỗ trợ chu đáo cho thí sinh vùng xa, đảo như đảm bảo phà Bình Khánh hoạt động 24/7 với 4 chuyến đặc biệt trong khung giờ cao điểm, bố trí các nhà nghỉ tập trung cho thí sinh vùng Thạnh An cùng dịch vụ đưa đón bằng xe buýt.

"TP nhận thức rõ những thách thức của việc áp dụng đồng thời hai chương trình thi, triển khai hệ thống chấm thi mới và gia tăng số lượng thí sinh tự do. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thành phố đã có các phương án xử lý hiệu quả.

Dự kiến, có khoảng 850 giám khảo sẽ tham gia công tác chấm thi với hệ thống phòng chấm tự luận và trắc nghiệm riêng biệt, được trang bị đầy đủ camera giám sát và đảm bảo an ninh tuyệt đối" - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6. Đây là kỳ thi đầu tiên được thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Kỳ thi được tổ chức đồng thời cho 2 đối tượng thí sinh. Cụ thể, thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Nhóm thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ làm 4 bài thi, Toán và Ngữ văn là bắt buộc. Bên cạnh đó, các em chọn 2 môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).

Thí sinh thi theo chương trình cũ (chương trình 2006) sẽ làm bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, cùng 1 trong 2 bài Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).