Thủ tướng chúc mừng Samsung đạt cột mốc 2 tỉ điện thoại sản xuất tại Việt Nam 26/08/2025 21:44

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá trong bất cứ hoàn cảnh nào, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc vẫn ổn định, phát triển tốt đẹp; là nền tảng tốt đẹp quan trọng để các doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư.

Chiều tối 26-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử đang thăm, làm việc tại Việt Nam, cùng các cộng sự của Tập đoàn và lãnh đạo Samsung Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử. Ảnh: NHẬT BẮC

Chào mừng Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử và các cộng sự thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông cho biết các thoả thuận cấp cao trong chuyến thăm đang được cả hai phía triển khai tích cực.

Nhận định với mối lương duyên có từ xa xưa, số người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng như gia đình đa văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng nhiều, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc vẫn ổn định, phát triển tốt đẹp; là nền tảng tốt đẹp quan trọng để các doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư.

Cảm ơn và bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính đúng dịp Hàn Quốc vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (15-8) và Việt Nam đang có nhiều hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9), ông Roh Tae Moon cho biết tính đến năm ngoái, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đạt mức 23,2 tỉ USD.

Ngoài Samsung điện tử, các pháp nhân khác của Samsung như Samsung Display, Samsung điện cơ… đã, đang và sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Đến cuối tháng 6-2025, các nhà máy điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên của Samsung đã đạt mốc sản xuất 2 tỉ chiếc điện thoại di động sau 16 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 4 năm 2009.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 của Samsung đạt 31,8 tỉ USD và xuất khẩu đạt 28 tỉ USD. Đặc biệt, điện thoại Galaxy Z Fold 7 "Made in Vietnam" ra mắt vào tháng 7 vừa qua đang nhận được nhiều sự yêu thích tại các thị trường trên toàn thế giới, bao gồm Mỹ và Châu Âu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và những kết quả kinh doanh của Tập đoàn Samsung nói chung, đặc biệt là tại Việt Nam, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác, tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc. Ông cho biết năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2031.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam xác định phải thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo đó Bộ Chính trị vừa có Nghị quyết 57-NQ/TW.

Ông mong muốn Tập đoàn Samsung và Tổng Giám đốc Roh Tae Moon tiếp tục đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu nêu trên; đồng thời, triển khai hiệu quả các chiến lược, kế hoạch, cam kết đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Roh Tae Moon cho biết Samsung Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và nỗ lực không ngừng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

﻿Ảnh: NHẬT BẮC

Tổng Giám đốc Roh Tae Moon trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương Việt Nam đã luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung và dành cho Samsung nói riêng.

Đánh giá cao sự nỗ lực, tận tụy và cống hiến của 90 nghìn cán bộ, nhân viên Việt Nam làm việc tại Samsung, Tổng Giám đốc Roh Tae Moon cho biết Samsung Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và nỗ lực không ngừng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỉ của Samsung tại Việt Nam - Ảnh: NHẬT BẮC

Ông Roh Tae Moon cho biết từ năm 2015, Samsung đã triển khai nhiều chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Đặc biệt, từ đầu năm nay, Samsung Việt Nam đã kết hợp với Tập đoàn thành lập một nhóm phản ứng nhanh xây dựng quy trình tìm kiếm nguồn cung ứng một cách hệ thống; mở rộng hoạt động tìm kiếm nguồn cung ứng.

Sau khi tìm được các doanh nghiệp tiềm năng, Samsung sẽ tập trung vào hỗ trợ tư vấn nhà máy thông minh để không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đào tạo các chuyên gia sản xuất.

* Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỷ của Samsung tại Việt Nam.