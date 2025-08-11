Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung 11/08/2025 17:00

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, tập đoàn Samsung là điểm sáng tiêu biểu, đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới, phát triển công nghệ của Việt Nam.

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc, chiều 11-8, tại Thủ đô Seoul, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Kim Won Kyong, Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, tiếp ngài Kim Won Kyong, Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung. Ảnh: CA

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, ngài Kim Won Kyong giới thiệu với Bộ trưởng và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam về cơ cấu tổ chức, quy mô cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Samsung.

Tổng Giám đốc Kim Won Kyong nhấn mạnh, Samsung Việt Nam là đơn vị chiến lược của Tập đoàn, hiện đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Kim Won Kyong phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: CA

Bày tỏ vui mừng được tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Kim Won Kyong, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Hàn Quốc – đối tác hàng đầu trong khu vực và trên thế giới, đồng thời bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương Việt Nam – Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: CA

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, trong tổng thể quan hệ giữa hai nước, hợp tác kinh tế đóng vai trò trụ cột then chốt. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam; là đối tác lớn thứ hai về hợp tác phát triển (ODA) và là đối tác thứ ba về thương mại, hợp tác lao động. Trong đó, Tập đoàn Samsung là điểm sáng tiêu biểu, đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới, phát triển công nghệ của Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Bộ Công an Việt Nam đang đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới. Bộ Công an sẵn sàng hợp tác, liên doanh với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để đầu tư phát triển công nghiệp an ninh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CA

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tập đoàn Samsung chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về an toàn, an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng thời hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo cho Bộ Công an.

Kết thúc buổi tiếp, hai bên nhất trí sẽ nghiên cứu, triển khai các đề xuất hợp tác cụ thể, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Tập đoàn Samsung nói riêng, giữa hai nước nói chung trong thời gian tới.