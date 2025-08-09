Khánh thành công trình Trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an 09/08/2025 22:15

(PLO)- Dự án Trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có tổng diện tích 10,3 ha, bao gồm các hạng mục khép kín, vượt tiến độ thi công 242 ngày, là công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 9-8, tại xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển Trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an - Công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Dự buổi Lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương...

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Dự án Trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an là một trong những công trình trọng điểm nằm trong chiến lược đầu tư, hiện đại hoá hệ thống trụ sở, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra – Bộ Công an.

Dự án không chỉ phục vụ cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, mà còn là trung tâm điều hành nghiệp vụ chung cho các đơn vị chuyên môn như Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; đồng thời bố trí diện tích linh hoạt cho Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý khi có yêu cầu đấu tranh chuyên án ngày đêm. Đây là sự chuẩn bị căn cơ, bài bản, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, thể hiện sự chủ động trong xây dựng thế trận bảo vệ an ninh quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an – chủ đầu tư dự án; các đơn vị chức năng của Bộ Công an, của thành phố Hà Nội đã tích cực hỗ trợ; các đơn vị thi công đã tích cực, khẩn trương, tận tụy... để công trình hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, an ninh và hiệu quả đầu tư.

Để công trình phát huy hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khẩn trương khẩn trương nghiệm thu, vận hành, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, phương án quản trị vận hành bảo đảm chuyên nghiệp, an toàn và bảo mật và hiệu quả. Các đơn vị làm việc tại trụ sở có kế hoạch phù hợp để di chuyển trụ sở, trang thiết bị, hồ sơ tài liệu, bảo đảm không gián đoạn công tác. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng môi trường làm việc nghiêm túc, kỷ luật.

Các đại biểu, lãnh đạo tham quan và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tin tưởng, với trụ sở làm việc mới, lực lượng Cảnh sát điều tra sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...