Thủ tướng nêu phương châm 14 chữ với lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở

Chiều 12-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ Công an tổ chức.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên cả nước.

Nòng cốt giữ bình yên từ cơ sở

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được thành lập ngày 1-7-2024, trên cơ sở hợp nhất ba lực lượng: Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và đội dân phòng. Sau hơn một năm triển khai, cả nước đã có hơn 86.000 tổ với 276.000 thành viên tham gia.

Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo báo cáo của Bộ Công an, lực lượng này đã cung cấp hơn 141.000 tin báo liên quan đến an ninh trật tự, giúp giải quyết gần 91.000 vụ việc; tham gia hơn 2,6 triệu lượt tuần tra, phát hiện 83.000 vụ vi phạm; tổ chức hàng trăm nghìn lượt tuyên truyền, vận động thu hồi hơn 76.000 vũ khí, công cụ hỗ trợ và hỗ trợ hàng nghìn vụ phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nhờ đó, số vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều vụ việc mâu thuẫn được hòa giải kịp thời, tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội giảm rõ rệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đây là chủ trương đúng đắn, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận lòng dân. Nhiều thành viên lực lượng đã hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ, minh chứng cho tinh thần “vì bình yên cuộc sống của nhân dân”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều thành viên lực lượng đã hy sinh và bị thương để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân (82 thành viên bị thương và 7 người đã hy sinh). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng ghi nhận, tri ân sự hy sinh, mất mát của các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, chia sẻ sâu sắc với các gia đình, thân nhân các thành viên.

Thủ tướng nêu rõ, việc tôn vinh 34 tập thể, 36 cá nhân tiêu biểu tại Hội nghị là sự ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả, thành tích của lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Bản lĩnh; mưu trí; dũng cảm; mắt sáng, tai thính; nhân văn; vì dân”

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn liền với phát triển bền vững. Theo đó, yêu cầu lực lượng tiếp tục bám dân, gần dân, hiểu dân, vì dân phục vụ, hòa giải mâu thuẫn, giữ đoàn kết nội bộ, không để hình thành “điểm nóng” từ cơ sở.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an chủ trì xây dựng Chỉ thị về nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng trong tháng 12-2025; Bộ Tài chính phối hợp cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế tài chính hỗ trợ địa phương khó khăn, bảo đảm điều kiện hoạt động cho lực lượng này.

Chính quyền các địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo về cơ sở vật chất, bảo hiểm, chế độ để các thành viên yên tâm công tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lương Tam Quang tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thủ tướng gửi gắm niềm tin rằng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, gắn bó mật thiết với nhân dân, cùng lực lượng công an xây dựng “xã, phường không tội phạm, không ma túy, không tai nạn”, góp phần giữ vững bình yên cho từng khu phố, thôn, bản trên khắp cả nước.

Nêu phương châm 14 chữ với lực lượng: "Bản lĩnh; mưu trí; dũng cảm; mắt sáng, tai thính; nhân văn; vì dân", Thủ tướng khẳng định bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có an ninh trật tự, có an toàn, an dân tại cơ sở.

“Bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ của toàn dân. Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chính là cánh tay nối dài của Công an Nhân dân, là niềm tin, chỗ dựa của nhân dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.