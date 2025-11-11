Bộ Tư pháp và Bộ Công an làm việc về cơ sở dữ liệu để triển khai Đề án 06 11/11/2025 16:39

(PLO)- Cục trưởng C06 Bộ Công an cho rằng 2 cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hộ tịch được hoàn thiện sẽ đáp ứng hầu hết thành phần hồ sơ của 5.800 thủ tục hành chính hiện hành...

Ngày 11-11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an đồng chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với Đề án 06.

Bộ Tư pháp đang xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu phục vụ cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Vũ Văn Tấn cho rằng 2 cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư (Bộ Công an), CSDL hộ tịch (Bộ Tư pháp) được hoàn thiện là gần như đáp ứng yêu cầu về thành phần hồ sơ của khoảng 5.800 TTHC hiện hành.

Theo ông Vũ Văn Tấn, đây là cơ hội để xây dựng “ngôi nhà mới” khang trang, đẹp đẽ hơn. Nếu cứ quanh quẩn, chắp vá tu sửa các CSDL hiện có thì “ngôi nhà cũ” càng dễ sập.

Từ đó, ông Vũ Văn Tấn đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương rà soát, tính toán lại để đăng ký vốn triển khai nhiệm vụ cho năm 2026, đảm bảo tầm nhìn xa bởi đây là bộ mặt của cả quốc gia.

Đặc biệt, CSDL hộ tịch là những dữ liệu gốc, thiết yếu của con người, dữ liệu hộ tịch còn là dữ liệu xuyên biên giới, cần thiết được tập trung nâng cấp, đầu tư.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết Bộ Tư pháp đã tập trung rà soát, hệ thống hóa và đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu. Trong quá trình này, Bộ Tư pháp đã nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn rất kịp thời từ Bộ Công an.

Về xây dựng các CSDL, theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Bộ Tư pháp được giao xây dựng 2 CSDL trọng yếu phải hoàn thành trong năm 2025 gồm: CSDL hộ tịch điện tử và CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (chuyển sang Bộ Công an).

Tại Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng 5 CSDL: CSDL hộ tịch điện tử; CSDL trợ giúp pháp lý; CSDL thi hành án dân sự; CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (chuyển sang Bộ Công an) và CSDL về giao dịch bảo đảm (biện pháp bảo đảm bằng động sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp).

Cục trưởng C06 phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Huy

Hiện Bộ Tư pháp đã hoàn thành 2 CSDL là Hộ tịch và Giao dịch bảo đảm, hiện đang trong giai đoạn cập nhật để đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung”. Bộ Tư pháp sẽ rà soát lại nhằm bảo đảm chất lượng hạ tầng và dữ liệu được đồng đều giữa các địa phương.

Với 2 CSDL phải hoàn thành trong năm 2025 (Thi hành án và Trợ giúp pháp lý), Bộ Tư pháp sẽ làm rõ các vấn đề như nguồn vốn có vướng mắc không, các doanh nghiệp đồng hành có đáp ứng yêu cầu không và quan trọng nhất, sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an. Bộ Tư pháp sẽ chủ động đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để sẵn sàng kết nối, trước khi đề nghị Bộ Công an đẩy nhanh giải pháp thực hiện.

Đối với các CSDL khác theo Nghị quyết 24, dù mức độ ưu tiên thấp hơn, Bộ Tư pháp xác định vẫn phải triển khai và hoàn thành trong năm 2026. Bộ sẽ đưa vào danh mục và xây dựng lộ trình thực hiện sớm.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Huy

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết thêm, về phía Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 thường xuyên đôn đốc tiến độ và tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc. Thứ trưởng cam kết Bộ sẽ tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Các CSDL gồm Hộ tịch điện tử, Giao dịch bảo đảm, Trợ giúp pháp lý, Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã có Kế hoạch chi tiết triển khai cho từng CSDL; đã bố trí hoặc đăng ký vốn với Bộ Khoa học và Công nghệ cho từng CSDL.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã rà soát, đánh giá, thúc đẩy triển khai các CSDL tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết số 71/NQ-CP và CSDL chuyên ngành có liên quan, thúc đẩy tiến độ hoàn thành nhiệm vụ về dữ liệu số do Ban Chỉ đạo Trung ương giao, phục vụ xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia; đôn đốc tiến độ triển khai các nhiệm vụ khác có liên quan của đơn vị theo lộ trình Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và Đề án 06 trong năm 2025.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ, CSDL của Bộ Tư pháp được xây dựng từ nhiều năm trước nên cách tiếp cận chưa được hiện đại, ngân sách dành cho chuyển đổi số, khoa học, công nghệ chưa đáp ứng mong muốn đề ra. Bộ Tài chính cam kết sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp để ưu tiên đầu tư xây dựng các CSDL trọng yếu.