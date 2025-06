Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Estonia chia sẻ, truyền cảm hứng chuyển đổi số 06/06/2025 17:50

Trong chương trình thăm chính thức Cộng hoà Estonia, ngày 6-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm e-Estonia - Biểu tượng của Chính phủ số hàng đầu thế giới. Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành trong đoàn công tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm E-Estonia Briefing Centre. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Với đất nước khiêm tốn về diện tích và dân số, ngay từ khi Internet ra đời, Estonia đã rất quan tâm và ngay lập tức tận dụng cơ hội này để phát triển đất nước.

Estonia tập trung xoá mù về công nghệ thông tin; xây dựng hạ tầng và phát triển các nền tảng số, các ứng dụng thiết thực cho quản lý, phát triển kinh tế và tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Dù bước đầu có những khó khăn, song đến nay, Estonia đã trở thành hình mẫu tiêu biểu toàn cầu về chuyển đổi số quốc gia.

Trong hành trình này, Trung tâm e-Estonia (e-Estonia Briefing Centre) đóng vai trò như một cửa sổ giới thiệu sinh động về thành tựu và tầm nhìn số hóa của Estonia với cộng đồng quốc tế.

Được thành lập vào năm 2009 tại Thủ đô Tallinn, Trung tâm e-Estonia không chỉ đơn thuần là một trung tâm trưng bày công nghệ, mà còn là nơi diễn ra các cuộc đối thoại, tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối đối tác về chính phủ điện tử, hạ tầng số, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo; nơi mà các đoàn đại biểu chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế từ hơn 150 quốc gia đã đến để học hỏi mô hình e-Estonia.

Trung tâm là một nền tảng tích hợp phi tập trung, cho phép hơn 1.000 cơ quan nhà nước và tổ chức tư nhân trao đổi dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả.

Mọi thông tin đều được mã hóa và ghi nhận truy xuất. Cùng với đó, người dân Estonia được cấp thẻ căn cước điện tử có chữ ký số hợp pháp. Nhờ đó, Estonia có thể cung cấp hầu như 100% dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, chương trình “e-Residency” cho phép người nước ngoài trở thành công dân kỹ thuật số của Estonia để khởi nghiệp và vận hành doanh nghiệp từ xa…

Trung tâm đã đón tiếp hàng ngàn lãnh đạo cấp cao, trong đó có Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng thống nhiều nước, các Bộ trưởng, Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn công nghệ và cả các nhà báo, học giả, sinh viên quốc tế.

Trung tâm e-Estonia góp phần lan tỏa mô hình Estonia ra toàn thế giới; nhiều quốc gia đã học hỏi hoặc triển khai các yếu tố trong hệ sinh thái số của Estonia.

Trung tâm e-Estonia đang được làm mới cả về nội dung và hình thức nhằm thích ứng với những thách thức mới như: Trí tuệ Nhân tạo (AI) và quản trị dữ liệu công; chuyển đổi xanh và bền vững số; kết hợp công nghệ không gian số với dân chủ số; mở rộng mạng lưới e-Residency và kỹ thuật số hóa toàn cầu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Trung tâm E-Estonia Briefing Centre. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đoàn Việt Nam trao đổi sâu với nước bạn về các vấn đề quan tâm như: Giải pháp chuyển đổi số đối với các quốc gia có dân số đông, điều kiện phát triển như Việt Nam; nguồn lực dành cho chuyển đổi số; vai trò của Chính phủ, doanh nghiệp công nghệ trong quá trình chuyển đổi số; bảo đảm an ninh, an toàn trong chuyển đổi số; xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu; giải pháp giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các tiện ích do chuyển đổi số, nhất là các dịch vụ công trực tuyến mang lại.

Bày tỏ ngưỡng mộ, đánh giá cao thành tựu chuyển đổi số của Estonia và vai trò của e-Estonia trong tiến trình này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam xác định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của sự phát triển.

Việt Nam đang thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, là một trong “tứ trụ cột” để phát triển đất nước nhanh và bền vững, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Trung tâm e-Estonia nói riêng và Estonia nói chung hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi số.

Trước mắt, đề nghị Trung tâm e-Estonia cử đoàn sang chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, tạo động lực cho Việt Nam trong chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số.

Bà Petra Holm, Giám đốc chuyển đổi số của e-Estonia nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng; cho biết sẵn sàng cử đoàn sang chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam.