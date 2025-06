Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về 5 đột phá trong quan hệ Việt Nam – Thụy Điển 12/06/2025 21:37

Sáng 12-6 (theo giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), trong chương trình thăm chính thức Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Kinh tế Stockholm, với chủ đề về làm sống động và nâng tầm quan hệ Việt Nam - Thụy Điển, cầu nối thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và Bắc Âu.

Lãnh đạo Đại học Kinh tế Stockholm đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và phát biểu chính sách tại trường - Ảnh: VGP

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đại học Kinh tế Stockholm với bề dày lịch sử là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu châu Âu về đào tạo kinh doanh.

Quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

Mở đầu bài phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ đặc biệt ấn tượng với triết lý giáo dục của trường, được gói gọn trong từ "TỰ DO" (FREE - viết tắt của: Fact and science based mindset; Reflective and self aware; Empathetic and culturally literate; Entrepreneurial and responsible). Đó là: Tư duy thực tiễn và khoa học; Tự ngẫm và tự nhận thức; Đồng cảm và có văn hóa; và Khởi nghiệp và trách nhiệm.

Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Stockholm phát biểu chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và phát biểu chính sách tại trường - Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết, chuyến thăm Thụy Điển lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm những mốc son lịch sử trọng đại: 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025), 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Chính phủ và nhân dân Thụy Điển luôn là người bạn thủy chung, gắn bó, nghĩa tình với Việt Nam. Thủ tướng nhắc lại, năm 1969 - khi công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của Việt Nam đang ở thời điểm khốc liệt nhất - Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một quyết định dũng cảm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về tầm nhìn quan hệ Việt Nam - Thụy Điển trong kỷ nguyên mới. Ảnh: VGP

Chính tại Thủ đô Stockholm, gần 6 thập kỷ trước (1968), cố Thủ tướng Olof Palme đã cầm đuốc dẫn đầu đoàn tuần hành phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Ngày 30-4-1975, cũng tại Thủ đô Stockholm, người dân Thụy Điển đã xuống đường mừng chiến thắng lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng đất nước vừa qua, (30-4-2025), Việt Nam đã nhận được bộ phim tài liệu "Việt Nam chiến thắng" (Victory Vietnam) mà các bạn Thụy Điển trao tặng.

Trong ký ức của nhiều người dân Việt Nam, Thụy Điển là biểu tượng sống động cho tấm lòng nhân ái, sự giúp đỡ chí tình. Những công trình Bệnh viện Nhi Thụy Điển, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, Nhà máy giấy Bãi Bằng đã trở thành những biểu tượng sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, người Việt Nam rất yêu những bản nhạc, giai điệu sâu lắng nhưng lãng mạn, ý nghĩa như bài "Happy New Year" của ABBA – đây cũng lời chúc mừng năm mới của biết bao thế hệ người dân Việt Nam.

Đề xuất 5 đột phá trong quan hệ Việt Nam - Thụy Điển

Về tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam - Thụy Điển trong kỷ nguyên mới, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng có lợi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước cần cùng nhau triển khai 5 đột phá, từ đó khai thác, tối ưu hóa nguồn lực phát triển, nâng cao tiềm lực đất nước, đời sống nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thứ nhất, đột phá trong quan hệ chính trị - ngoại giao, trên tất cả các kênh: Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân. Phát huy những giá trị chung (yêu chuộng hoà bình, độc lập, sự chân thành, đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, tôn trọng luật pháp quốc tế…), sự tin cậy chính trị và tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam cam kết mãi mãi là người bạn thủy chung, đồng hành cùng Thụy Điển. Khi Việt Nam đã xác định tầm nhìn mới, tạo bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển đất nước, hai nước cần xây dựng những công trình biểu tượng mới trong quan hệ song phương - Ảnh: VGP

Thứ hai, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển, tương xứng với tầm mức quan hệ và vị thế kinh tế của hai nước; kết nối hai nền kinh tế.

Thứ ba, đột phá về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, coi đây là động lực mới của hợp tác song phương. Hai nước cần khẩn trương triển khai, cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được thiết lập trong chuyến thăm này. Là một cường quốc về khoa học công nghệ, mong Thụy Điển tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ tư, tạo đột phá trong việc ứng phó, giải quyết các thách thức chung của các khu vực và toàn cầu; phát huy tinh thần "hợp tác - đối tác". Thủ tướng cho biết vừa tham dự và phát biểu tại Hội nghị Đại dương lần thứ 3 của Liên Hợp Quốc (có sự tham gia của Thuỵ Điển và nhiều thành viên EU). Đặc biệt, Việt Nam và Thụy Điển là hai quốc gia biển - biển là không gian sinh tồn, phát triển và an ninh, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng; mong Thụy Điển tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, bảo vệ tài nguyên biển và phát triển kinh tế biển bền vững.

Thứ năm, đột phá trong giao lưu nhân dân, văn hoá, nghệ thuật, du lịch, hợp tác phát triển các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước học tập, sinh sống ở sở tại; hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao và đón nhận nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam.