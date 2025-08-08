Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao hơn mặt bằng chung của Thủ đô và cả nước 08/08/2025 14:10

(PLO)- Sáng 8-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Phan Diễn, Ngô Văn Dụ; lãnh đạo các bộ, ngành và TP Hà Nội.

Đại hội kiểm điểm nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra mục tiêu, giải pháp giai đoạn 2025-2030 và đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng đánh giá Tây Hồ có vị trí đắc địa, hội tụ giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh. Đặc biệt là Hồ Tây, một không gian sinh thái, du lịch và văn hóa quan trọng của Thủ đô. Khu vực này nằm trên nhiều trục quy hoạch lớn, sắp tới sẽ có tuyến đường từ sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) qua cầu Tứ Liên kết nối trực tiếp với trung tâm Hà Nội.

Sáng 8-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ qua, Tây Hồ hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu, trong đó 10/20 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, đổi mới quản lý đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả nổi bật; chỉ số hài lòng của người dân đạt 99,09%. Kinh tế tăng trưởng ổn định, gắn với phát huy giá trị di tích, làng nghề; diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

Thủ tướng biểu dương tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đặc biệt trong vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Ông cũng chỉ rõ hạn chế như hạ tầng và kỹ năng số của người dân còn yếu, kết nối dữ liệu liên ngành chưa đồng bộ, quy mô dân số lớn sau sáp nhập đặt ra nhiều thách thức.

“Phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao, đột phá hơn mặt bằng chung của Thủ đô và cả nước”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu tinh thần tăng tốc, bứt phá, táo bạo hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ, Hà Nội.

Theo đó, Thủ tướng gợi mở một số nhiệm vụ: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; Vận hành chính quyền 2 cấp thông suốt; đẩy mạnh chuyển đổi số, thay đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ.

Lập chiến lược phát triển dài hạn, khai thác tối đa lợi thế Hồ Tây, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với an sinh, an ninh và bảo vệ môi trường; Phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tham gia các dự án giao thông, văn hóa trọng điểm.

Xem văn hóa là nguồn lực phát triển, biến di sản thành tài sản; phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn di tích; Nâng cao năng lực số hóa dữ liệu, cải cách hành chính, triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi nguồn lực xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư tư nhân theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị; đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thủ tướng khẳng định, giai đoạn 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt với đất nước. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển” và khí thế mới, Tây Hồ sẽ trở thành phường kiểu mẫu, tiên phong trong mọi lĩnh vực, góp phần cùng Hà Nội và cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.