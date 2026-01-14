Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo xử lý xe tải vượt ẩu bị phản ánh qua đường dây nóng 14/01/2026 10:08

(PLO)- Hành vi vượt ẩu thót tim đã được Cục trưởng Cục CSGT ghi nhận, chỉ đạo CSGT Lâm Đồng xác minh, xử lý.

Một tình huống giao thông thót tim trên quốc lộ 28 vừa được xử lý nghiêm minh nhờ sự giám sát của người dân và phản ứng quyết liệt từ Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an.

Camera ghi lại xe tải lấn hết làn đường, vượt ẩu vô cùng nguy hiểm.

Sự việc bắt nguồn từ một clip do người dân gửi đến số điện thoại đường dây nóng của Cục CSGT vào chiều ngày 6-1. Clip ghi lại rõ nét tại km217, quốc lộ 28 (địa phận tỉnh Lâm Đồng), chiếc xe tải 48E... đã bất chấp nguy hiểm, thản nhiên vượt xe tại đoạn cua khuất tầm nhìn, nơi có vạch kẻ liền mạch cấm vượt, khiến chiếc xe ngược chiều phải chạy sát lề để tránh.

Hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng của các phương tiện lưu thông ngược chiều.

Tiếp nhận tin báo, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương xác minh. Ngày 9-1, tài xế VVM (38 tuổi, trú tại phường Bắc Gia Nghĩa) đã được mời đến trụ sở làm việc. Trước bằng chứng thuyết phục từ camera hành trình của người dân, tài xế M đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình và ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, với lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, tài xế này phải đối mặt với mức phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Qua vụ việc, Cục CSGT nhấn mạnh: Các lái xe đừng bao giờ có ý định chạy ẩu, vượt ẩu khi vắng bóng lực lượng chức năng. Hiện nay, mỗi camera hành trình của người dân chính là một "mắt thần" giám sát 24/7.

Mọi hành vi vi phạm khi được phản ánh đều sẽ bị truy xét và xử lý kiên quyết với tinh thần "không có vùng cấm", nhằm đảm bảo thượng tôn pháp luật và an toàn cho cộng đồng.