Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' 21/09/2025 06:18

(PLO)- Tham dự đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao VTV đã thực hiện thành công một số chương trình dành cho nhân dân.

Tối 20-9, đại nhạc hội thứ ba do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức mang tên V Fest - Vietnam Today đã diễn ra ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Đến dự và phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự chương trình V Fest - Vietnam Today.

Theo Thủ tướng, cách đây 82 năm, trong Đề cương Văn hóa Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định văn hóa có tính khoa học, tính dân tộc, tính đại chúng và trong quá trình phát triển, bảo vệ và xây dựng đất nước, chúng ta đã bổ sung thêm văn hóa phải văn minh và hiện đại.

Văn kiện của các Đại hội Đảng đã xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của dân tộc ta. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu nêu rõ: "Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất".

Là một trong những sự kiện âm nhạc lớn, V Fest - Vietnam Today tôn vinh vẻ đẹp của con người, văn hóa và đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chương trình là sự tiếp nối thành công và kết thúc chuỗi chương trình đại nhạc hội chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Thủ tướng cho biết, ngày nay, để cụ thể hóa đường lối văn hóa sáng tạo và đúng đắn của Đảng ta, Nhà nước, Chính phủ đang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, hướng tới các mục tiêu nhân dân được hưởng thụ nền văn hóa văn minh và hiện đại, góp phần quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc ra với thế giới và dân tộc hóa văn minh nhân loại. Các nghệ sĩ được cống hiến hết mình vì nghệ thuật, vì sự hưởng thụ của nhân dân và vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng giá cao Đài Truyền hình Việt Nam với tinh thần cống hiến đã xây dựng.

Thủ tướng nêu rõ, vừa qua, nhân dịp 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và 80 năm Quốc khánh - ngày giành độc lập, tự do cho đất nước, chúng ta đã tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa với các chương trình nghệ thuật đặc biệt, đại nhạc hội mang tính dân tộc, thể hiện trí tuệ Việt Nam, vinh quang Việt Nam, niềm tự hào của người Việt Nam.

Trong thành công chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam. Thủ tướng chúc mừng Đài với 55 năm phát triển và trưởng thành và mới đây nhất, ngày 7-9, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam đã ra mắt Kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia để góp phần mang văn hóa, giá trị, tinh hoa của dân tộc, của con người Việt Nam ra với thế giới.

Thủ tướng đánh giá cao Đài Truyền hình Việt Nam với tinh thần cống hiến đã xây dựng, thực hiện thành công một số chương trình đại nhạc hội dành cho nhân dân, dành cho khán giả, trong đó chương trình V Fest - Vietnam Today đã khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật thành công chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Một số hình ảnh tại sự kiện.

V Fest – Vietnam Today khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật hoành tráng của tháng 9.

Chương trình V Fest - Vietnam Today chào đón khoảng 20 ngàn khán giả tham dự.

Nguyễn Hùng mang đến bản hit mới "Còn gì đẹp hơn". Điều đặc biệt, ca khúc này đã được Hùng kết hợp cùng Vũ.

Vinh Khuất xuất hiện với nhạc cụ dân tộc trên sân khấu của V Fest tối 20-9. Vinh Khuất nói: "Tôi là người Việt Nam sống và làm việc tại Đức nên sự pha trộn giữa âm nhạc dân tộc và âm nhạc hiện đại là điều tất nhiên luôn hiện hữu trong máu của tôi. Trong tương lai, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi màu sắc âm nhạc này".

Ca sĩ Hương Tràm mang đến với chương trình bằng những ca khúc quen thuộc làm nên tên tuổi của mình.

Âm nhạc và ánh sáng hoà quyện đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Pháo hoa xen kẽ trong chương trình

