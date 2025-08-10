Thủ tướng phê chuẩn chức danh phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 10/08/2025 13:35

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với ông Nguyễn Kim Long.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã thay mặt Thủ tướng ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Trước đó ngày 8-8, tại Kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bỏ phiếu, bầu ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Kim Long được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Vũ Hội

Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bầu ông Nguyễn Kim Long giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Kim Long 48 tuổi, quê Bình Dương cũ, trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Long từng có thời gian làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm (Dofico).

Năm 2020, ông Long được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai hiện có ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch tỉnh và các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Lê Trường Sơn, bà Nguyễn Thị Hoàng, ông Hồ Văn Hà và ông Nguyễn Kim Long.