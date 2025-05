Thủ tướng ra công điện khẩn ứng phó nguy cơ thiên tai ở Bắc Bộ 23/05/2025 15:52

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện 70 của Thủ tướng về việc tập trung ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ ở Bắc Bộ.

Công điện nêu rõ từ đầu tháng 5 đến nay, dù chưa vào giai đoạn cao điểm mùa mưa, nhưng đã xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa cường suất lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại về tính mạng và tài sản. Nhất là tại một số tỉnh như Lai Châu, Bắc Kạn, Quảng Ninh,...

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành liên quan tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết, kịp thời triển khai các biện pháp phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại.

Đặc biệt lưu ý không để gián đoạn công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai trong bối cảnh nhiều địa phương đang tổ chức sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ ở Bắc Bộ.

Bộ NN&MT được giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác dự báo, cảnh báo thời tiết; phối hợp các bộ, ngành và địa phương triển khai phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; xử lý các sự cố về đê điều, hồ đập đã xảy ra.

Ngoài ra, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ hướng dẫn địa phương kiện toàn bộ máy chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai trong bối cảnh tổ chức lại chính quyền địa phương.

Bộ Công Thương được yêu cầu đảm bảo an toàn cho các hồ đập thủy điện, phối hợp vận hành hiệu quả hệ thống hồ chứa trên sông Hồng nhằm đảm bảo an toàn công trình và cung cấp nước trong mùa nắng nóng. Bộ Xây dựng chỉ đạo các địa phương rà soát, chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục nhanh khi xảy ra sạt lở, chia cắt.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có trách nhiệm xây dựng, triển khai phương án ứng phó, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ người dân khi thiên tai xảy ra. Bộ Quốc phòng đồng thời chủ trì việc xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng thủ dân sự phù hợp với mô hình tổ chức mới của chính quyền địa phương.