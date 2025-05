Quảng Nam và Điện Biên vừa xảy ra động đất 23/05/2025 11:16

Trưa 23-5, TS.Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học trái đất), cho biết tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên vừa xảy ra một trận động đất.

Trận động đất xảy ra lúc 10 giờ 21 phút, tại toạ độ 21.743N-103.146E. Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km, độ lớn 3.5. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 0.

Trước đó, vào trưa 16-5, khu vực huyện Mường Chà cũng xảy ra trận động đất có độ lớn 5.0. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đã cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 ở vùng tâm chấn.

Bản đồ chấn tâm động đất tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Các chuyên gia cho biết, tỉnh Điện Biên nằm trên hai đới đứt gãy lớn, gồm Điện Biên - Mường Lay kéo dài khoảng 200km và Sông Mã - Tuần Giáo - Lai Châu. Do đặc điểm địa chất này nên Điện Biên là địa bàn thường xảy ra những trận động đất với độ lớn khác nhau. Động đất thường xảy ra ở các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé và Mường Lay.

Sáng cùng ngày, tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra một trận động đất.

Trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 10 phút, sáng 23-5. Vị trí toạ độ nơi xảy ra động đất ở 15.470N-107.745E. Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3km; độ lớn 3.0. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Quảng Nam là địa phương thường xuyên xảy ra các trận động đất, nhưng đa số ở mức độ nhẹ và thường tập trung nhiều ở huyện Nam Trà My, Bắc Trà My. Vào đầu tháng 5, tại huyện Nam Trà My cũng mới xảy ra một trận động đất với độ lớn 3.8.

Khu vực huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi xảy ra động đất sáng nay.

Trước đó, trong tháng 4, tháng 2-2025, khu vực huyện Nam Trà My cũng ghi nhận động đất nhẹ, độ lớn từ 2.9 đến 3.4.

Theo nhận định của các chuyên gia, hiện tượng động đất ở khu vực này khả năng là động đất kích thích do hồ chứa. Các trận động đất này tuy không gây thiệt hại lớn, nhưng vẫn có thể gây rung lắc cục bộ, đặc biệt là tại các công trình có kết cấu yếu hoặc tại những vùng dân cư nằm gần tâm chấn.

Dự báo thời gian tới, động đất có thể vẫn tiếp tục xảy ra ở những khu vực này. Chuyên gia khuyến cáo, khi xảy ra động đất, người dân cần bình tĩnh, tuân thủ theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Đồng thời chủ động gia cố nhà cửa, tự trang bị thêm những kiến thức về phòng, chống động đất.