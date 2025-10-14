Thúc đẩy xuất khẩu khu vực phía Nam sang Campuchia 14/10/2025 17:47

(PLO)- Ngày 17-10, tại thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang sẽ diễn ra Hội nghị Xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam với chủ đề “Tăng cường kết nối sản xuất, thương mại, dịch vụ và đầu tư với các đối tác Campuchia”.

Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành khu vực miền Nam và các cơ quan của Campuchia tổ chức tại Khu du lịch Bến Đá Núi Sam, đường Tân Lộ Kiều Lương, phường Vĩnh Tế.

Dự kiến hội nghị sẽ quy tụ khoảng 200-250 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước. Các doanh nghiệp tham dự hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng... logistics và thương mại dịch vụ.

Theo đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), hội nghị không chỉ là diễn đàn đối thoại chính sách mà còn là dịp để doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

"Chúng tôi mong muốn thông qua diễn đàn này, cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, kết nối đối tác, mở rộng mạng lưới hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ sung lẫn nhau", đại diện Cục Xúc tiến thương mại cho biết.

Hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tổ chức tại Campuchia ngày 28-8-2025 do Bộ Công Thương chủ trì. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Tại hội nghị sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, tọa đàm chính sách sẽ tập trung thảo luận năm nhóm chủ đề quan trọng, từ việc hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng cửa khẩu - logistics biên giới, đến thúc đẩy hợp tác sản xuất trong các lĩnh vực thế mạnh, mở rộng thương mại dịch vụ và kinh tế số.

Nội dung tham luận sẽ tập trung vào vai trò cầu nối chiến lược của An Giang trong hợp tác thương mại song phương và định hướng nâng cao vai trò hiệp hội ngành hàng trong hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương.

Đặc biệt, bên lề hội nghị sẽ có gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của nhiều địa phương trong khu vực phía Nam cùng sản phẩm của các doanh nghiệp Campuchia. Hoạt động này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước quảng bá thương hiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Bộ Công Thương kỳ vọng hội nghị sẽ tạo ra bước chuyển tích cực trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia. Thông qua việc trao đổi, kết nối, hai bên hướng tới thúc đẩy xuất khẩu, cân bằng cán cân thương mại, tăng cường liên kết chuỗi sản xuất - phân phối khu vực biên giới.

Những kết quả này sẽ góp phần đưa khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia trở thành trung tâm giao thương năng động, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực Nam Bộ và Đông Nam Á.

Hội nghị là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2025, hướng tới các mục tiêu thúc đẩy xuất nhập khẩu cho khu vực phía Nam, tăng cường liên kết vùng và mở rộng hợp tác kinh tế biên giới Việt Nam – Campuchia.