Thực hư ăn trứng khiến khối u phát triển nhanh hơn? 30/08/2025 07:30

(PLO)- Nhiều người lo lắng và kiêng trứng vì sợ khối u phát triển. Nhưng các chuyên gia dinh dưỡng lại có quan điểm khác.

Thưa bác sĩ, dạo gần đây con nghe nhiều người truyền tai nhau rằng, nếu đã có khối u thì tuyệt đối không nên ăn trứng vì nó sẽ làm khối u phát triển nhanh. Không biết quan điểm này có đúng không và bác sĩ có thể giải thích rõ vì sao ạ?

Trả lời

Quan điểm ăn trứng khiến khối u phát triển nhanh hơn là hoàn toàn không có cơ sở khoa học, một lầm tưởng rất nguy hiểm.

Thứ nhất, không có bất kỳ nghiên cứu y học nào chứng minh rằng việc ăn trứng sẽ làm cho các polyp, nang, khối u phát triển nhanh hơn. Nguyên nhân hình thành các cấu trúc này đến từ sự rối loạn tế bào, yếu tố di truyền, môi trường sống và tình trạng viêm mạn tính, chứ không liên quan trực tiếp đến một loại thực phẩm cụ thể như trứng.

Thứ hai, nguy cơ thật sự không đến từ việc ăn trứng, mà đến từ việc loại bỏ trứng khỏi khẩu phần ăn. Khi làm vậy, người bệnh sẽ tự tước đi một nguồn dinh dưỡng vô cùng quý giá. Trứng là một siêu thực phẩm đúng nghĩa, nó cung cấp:

Protein hoàn chỉnh với giá trị sinh học cao, giúp cơ thể hấp thu và tái tạo hiệu quả.

Một loạt các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin B12, D, sắt, kẽm, selen.

Choline, một dưỡng chất cực kỳ quan trọng cho chức năng gan và não bộ.

Việc thiếu hụt những chất này do kiêng khem mới chính là nguyên nhân gây ra mệt mỏi, làm chậm quá trình lành vết thương và suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể người bệnh yếu đi.

Chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người có khối u Mục tiêu dinh dưỡng cho bệnh nhân có khối u, đặc biệt là ung thư, không phải là “kiêng khem cực đoan” mà là “hỗ trợ cơ thể hồi phục”. Người bệnh thường đối mặt với nguy cơ sụt cân, mất khối cơ và suy dinh dưỡng, nhất là trong quá trình hóa trị, xạ trị. Một chế độ dinh dưỡng phù hợp cần tuân theo những nguyên tắc sau: Bổ sung đủ protein chất lượng cao: Đây là ưu tiên hàng đầu. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Dinh dưỡng lâm sàng và Chuyển hóa châu Âu (ESPEN), bệnh nhân ung thư cần khoảng 1,2 – 2g protein/kg cân nặng/ngày. Các nguồn protein tốt gồm thịt nạc, cá, sữa, đậu và đặc biệt là trứng – thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng. Đảm bảo cân bằng năng lượng và chất xơ: Rau xanh, trái cây tươi và ngũ cốc nguyên hạt cung cấp năng lượng, chất xơ cùng các chất chống oxy hóa, giúp cơ thể giảm tình trạng viêm. Hạn chế thực phẩm bất lợi: Cần tránh thịt đỏ chế biến sẵn, thực phẩm nhiều đường và chất béo bão hòa – những nhóm đã được chứng minh làm tăng nguy cơ một số loại ung thư. Bổ sung vi chất dễ thiếu hụt: Người bệnh thường thiếu vitamin D, B12, sắt, kẽm. Các thực phẩm như trứng, cá, sữa và ngũ cốc tăng cường vi chất sẽ giúp cải thiện tình trạng này.

BS Mai Phương Uyên