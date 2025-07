Thưởng nóng các đơn vị phá nhanh vụ án giết người cướp tài sản ở Tây Ninh 14/07/2025 09:27

(PLO)- Vụ án giết người cướp tài sản gây rúng động ở phường Long An đã được Công an Tây Ninh phá nhanh trong 11 giờ, bắt giữ nghi phạm ngay trong sáng sớm.

Ngày 14-7, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An (tỉnh Tây Ninh), đã đến động viên, khen thưởng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Long An cùng các đơn vị liên quan do có thành tích xuất sắc, điều tra phá án nhanh vụ giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An, trao thưởng nóng cho các đơn vị phá án vụ giết người cướp tài sản. Ảnh: HD

Theo đó, Chủ tịch UBND phường Long An đã quyết định khen thưởng năm tập thể thuộc Công an tỉnh Tây Ninh gồm: Công an phường Long An và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội với mức khen thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng; phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Bình Đức và Đội Công nghệ thông tin thuộc phòng PV01, mỗi đơn vị được khen thưởng 5 triệu đồng.

Chủ tịch UBND phường Long An Võ Hồng Thảo đánh giá vụ giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường tối ngày 12-7 là vụ việc có tính chất man rợ, gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, việc các đơn vị chức năng bắt giữ nghi phạm chỉ trong thời gian ngắn đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh công an phường vừa được thành lập, tổ chức hoạt động theo mô hình mới còn rất nhiều khó khăn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ giết người cướp tài sản. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12-7, chồng của nạn nhân đi làm phụ hồ về nhà riêng trên tuyến Quốc lộ 1, phường Long An đã phát hiện vợ là bà NTB (68 tuổi) tử vong. Trên người nạn nhân có nhiều thương tích, trong đó ở cổ có vết cắt. Chồng bà B cùng người dân đã báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng cử lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Xác định đây là vụ án mạng, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng bắt giữ nghi phạm ngay trong sáng sớm 13-7.

Trần Văn Quý bị công an bắt giữ sau 11h gây án. Ảnh: CA

Chỉ sau khoảng 11 giờ từ khi xảy ra vụ án, Công an phường Long An đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan nhanh chóng bắt giữ nghi can trong vụ án là Trần Văn Quý (22 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, đang làm công nhân ở xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh). Đồng thời, tịch thu tài sản mà Quý cướp sau khi giết bà NTB.

Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.