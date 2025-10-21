Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Cần hơn 200.000 tỉ đồng để làm sạch bom mìn, vật nổ 21/10/2025 16:37

(PLO)- Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, nguồn kinh phí cần để làm sạch bom mìn, vật nổ là khoảng 203.600 tỉ đồng (tương đương 770 triệu USD).

Ngày 21-10, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Hội nghị Huy động nguồn lực trong nước, quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam.

Tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701, đã thông tin về chiến lược của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh và công tác khắc phục hậu quả bom mìn.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV

Hằng năm, Việt Nam phải chi hàng nghìn tỉ đồng khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh để bảo đảm an toàn cho nhân dân, giải phóng đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Kết quả đó đã được hiện thực hóa bằng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể tại các địa phương; số nạn nhân bị tai nạn do bom mìn liên tục giảm, trong 3 năm gần đây chỉ có 2 nạn nhân bị tai nạn, so với những năm trước đã giảm nhiều.

Nhiều nạn nhân bom mìn được tạo điều kiện, hướng dẫn, bố trí công ăn việc làm, cải thiện đời sống và hội nhập cộng đồng, xã hội.

“Đây là những kết quả rất lớn của Chính phủ Việt Nam và sự hợp tác của Chính phủ Hoa Kỳ cùng các nước, tổ chức quốc tế” - ông Chiến nhấn mạnh.

Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Các Tổ chức Hữu nghị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Hiện nay, trên cả nước vẫn còn 5,6 triệu ha diện tích ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, tương đương 17,71% diện tích đất tự nhiên. Nhiều vụ tai nạn bom mìn, vật nổ gây thương vong cho người dân, tác động và ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội.

Nguồn kinh phí cần để làm sạch bom mìn, vật nổ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội khoảng 203.600 tỉ đồng (tương đương 770 triệu USD).

“Với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sự đồng hành, hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế, sự ủng hộ của nhân dân, Bộ Quốc phòng tin tưởng công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu đề ra”- ông Chiến khẳng định.