Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lực lượng công an chỗ dựa vững chắc của nhân dân 15/12/2025 13:38

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho một tập thể.

Sáng 15-12, tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 khai mạc trọng thể. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Dự khai mạc có lãnh đạo Quốc hội, TAND tối cao, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Công an; cùng đại diện Công an các đơn vị, địa phương.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 vinh dự đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo.

"Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức- Chính quy, hiện đại- Vì Đảng, vì dân"

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết hội nghị tập trung tổng kết công tác Công an năm 2025; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quán triệt, triển khai hai quy định mới của Bộ Chính trị về công tác tình báo; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025 và phát động phong trào thi đua năm 2026.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, năm 2025 dù tình hình an ninh, trật tự đối mặt nhiều thách thức nhưng lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu trọng tâm là giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị và phục vụ phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá thẳng thắn kết quả, hạn chế; phân tích, dự báo sát tình hình; thống nhất giải pháp trọng tâm, tạo nền tảng để lực lượng Công an hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quán triệt sâu sắc và thống nhất thực hiện khẩu hiệu hành động: “Theo lời Bác dạy- Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại-Vì Đảng, vì dân”; xác định 9 nhóm nhiệm vụ công tác, 3 giải pháp đột phá trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lực lượng Công an nhân dân (CAND) có đóng góp rất quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước; đồng thời biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật mà lực lượng CAND đạt được trong năm 2025.

Thực hiện tốt phong trào Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”

Theo Thủ tướng, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tình hình mới cũng đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức cao đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động, chuyên nghiệp hơn nữa; phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh, trật tự và thực sự là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân. Toàn lực lượng cần thực hiện hiệu quả phong trào “Ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất” và bảo đảm “Ba tốt: an ninh, trật tự tốt nhất; góp phần phát triển đất nước tốt nhất; phục vụ Nhân dân tốt nhất”, qua đó kiến tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đồng thời, xây dựng vững chắc ổn định chính trị, trật tự xã hội, bảo đảm an ninh mạng và củng cố “thế trận lòng dân”.

Xây dựng pháo đài kiên cố về ổn định chính trị; “lá chắn thép an ninh chiến lược”; trận địa vững chắc về trật tự, an toàn xã hội; “tường lửa quốc gia trên không gian mạng” và “thế trận lòng dân bền chặt trên mặt trận tư tưởng”.

Cùng với đó, lực lượng CAND cần chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu chiến lược; đổi mới tư duy, phương pháp công tác; tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm; hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thủ tướng tin tưởng lực lượng CAND sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng một tập thể thuộc Cục An ninh đối ngoại.

Nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho Phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2014 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương tặng Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thượng tướng Tô Ân Xô, ông Vũ Hồng Văn, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Trung tướng Đặng Hồng Đức và Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh.

Thủ tướng cũng trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Thượng tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nguyên Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an).

Đồng thời, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Tổng Bí thư...