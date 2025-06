Thượng úy cảnh sát giao thông cứu bé trai bị lũ cuốn giữa sông 15/06/2025 18:59

(PLO)- Thượng úy cảnh sát giao thông ở Nghệ An lao ra nước lũ chảy xiết cứu bé trai 11 tuổi đang chới với giữa sông.

Ngày 15-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết Thượng úy Tạ Quang Quyết thuộc đơn vị này đã cứu cháu em LMM (11 tuổi, ngụ xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) bị lũ cuốn giữa dòng sông Hiếu.

Thượng úy Tạ Quang Quyết và bé trai được cứu. háu LMM.

Thông tin ban đầu từ UBND xã Châu Thắng và người thân cháu bé cho hay sáng 15-6, cháu câu cá ở sông Hiếu đoạn qua địa phương này. Đến trưa cùng ngày, do ảnh hưởng bão số 1, nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống khiến nước trên sông Hiếu dâng nhanh, cuốn trôi cháu M. Một số người nhìn thấy hô hoán, kêu cứu nhưng không thể lao ra cứu do nước lũ chảy xiết.

Lúc này, Thượng úy Tạ Quang Quyết, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An, cùng đồng đội đang đi tuần tra kiểm soát giao thông thì thấy nhiều người đứng bên bờ sông Hiếu hô hoán "cứu cháu bé đuối nước".

Thượng úy Quyết nhìn ra sông thấy cháu bé đang chới với giữa dòng nước lũ đục ngầu chảy xiết. Lúc đó, cháu bé cách bờ khoảng 40 m. Không kịp cởi quần áo, Thượng úy Quyết lập tức lao xuống bơi ra tìm cách tiếp cận cháu bé.

Vượt qua dòng lũ xiết đỏ ngầu, Thượng úy Quyết đưa được cháu M vào bờ. Lúc này, cả người cháu đã tím tái, chân tay không còn cử động được. Thượng úy Quyết nhanh chóng sơ cứu, hô hấp nhân tạo, giúp cháu tỉnh lại.

Video người dân ghi lại khoảnh khắc Thượng úy Tạ Quang Quyết lao ra, bơi trên nước lũ của sông Hiếu cứu cháu LMM.

"Thời khắc ấy tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết mình là chiến sĩ cảnh sát, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải cứu người"- Thượng úy Quyết chia sẻ.

Chiều cùng ngày, cha cháu bé là ông Lô Văn Tiến viết thư cảm ơn Thượng úy Quyết và lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An.

Ông Tiến kể: Sáng cùng ngày, ông đi làm về, tìm gọi con trai ông nhưng không thấy. Con gái ông cho biết con trai ông đi câu cá từ sáng.

Ông Tiến cùng người thân đi tìm cháu khắp nơi nhưng không thấy. Trong khi ôn Tiến đang lo lắng đi tìm con thì nghe tiếng hô hoán “cứu người, cứu người” ngay đoạn chảy xiết của dòng sông.

"Tôi cùng nhiều người tá hỏa chạy ra thì lúc đó anh Quyết đã bơi ra giữa dòng sông cứu con trai tôi. Khi chúng tôi đến nơi, con tôi đang được anh Quyết sơ cứu. Gia đình chúng tôi biết ơn anh vô cùng"- ông Tiến xúc động nói.