Tiết lộ của Mourinho nói lên tình hình ở MU 05/02/2025 14:01

HLV Ruben Amorim đã lập kỷ lục không mong muốn ở Manchester United về số trận thua trên sân nhà Old Trafford tại Premier League, điều mà Jose Mourinho hiếm khi phải chịu trong thời gian ông dẫn dắt “quỷ đỏ” trước đây.

HLV Ruben Amorim chỉ mất chưa đầy ba tháng để hoàn thành điều mà Jose Mourinho không thể làm được trong hai năm rưỡi tại MU. Nghe có vẻ ấn tượng, nhưng thực tế không phải vậy. HLV Amorim đã dẫn dắt MU thua năm trong bảy trận đầu tiên tại Premier League ngay trên sân nhà Old Trafford, trong khi Mourinho chỉ thua bốn trận trên sân nhà trong toàn bộ nhiệm kỳ hơn 2 năm làm HLV trưởng của MU.

Điều này nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng của những vấn đề mà MU đang phải đối mặt. Đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League và chỉ hơn nhóm xuống hạng 12 điểm, MU chỉ còn là cái bóng của chính mình trước đây và thậm chí là so với một MU có nhiều khiếm khuyết mà Mourinho đã xây dựng.

Mourinho cho rằng vị trí thứ hai Premier League khi dẫn dắt MU là tốt nhất sự nghiệp của ông. ẢNH: PA

Đội của Amorim đã phải chịu năm trận thua trên sân nhà Old Trafford, nhanh gấp đôi so với David Moyes “United”, và nhanh gấp bốn lần so với đội của Erik ten Hag, một sự thật khiến người hâm mộ trên mạng xã hội kinh ngạc. Một người dùng X đã viết: "Ôi trời. Chúng ta đang ở trong một mớ hỗn độn hoàn toàn”.

Một người khác nói: "Đó là số liệu thống kê đáng buồn nhất mà tôi từng thấy trong cả năm nay". Người thứ ba đau khổ: "Chúng ta chưa bao giờ nhận ra mình đã có cuộc sống tốt đẹp như thế nào dưới thời Jose Mourinho. Ông ấy thậm chí chưa từng thua năm trận trên sân nhà và Amorim chỉ mất vài tuần để làm điều đó”.

Kể từ khi thay thế Ten Hag vào tháng 11 năm ngoái, Amorim đã bị đánh bại trên sân nhà Old Trafford bởi Nottingham Forest, Bournemouth, Newcastle, Brighton và Crystal Palace. Ngược lại, Mourinho chỉ thua một lần tại Old Trafford ở Premier League trong mùa giải đầu tiên của mình, một thất bại sít sao trước Manchester City.

Trong mùa giải thứ hai, chỉ có Man City và West Bromwich Albion đánh bại được Mourinho trên sân Old Trafford, trong khi ở mùa giải thứ ba, Tottenham là đội duy nhất đạt được thành tích này trước MU. Mourinho rời MU vào năm 2018 trong sự thất vọng, đặc biệt là sau khi không giành được chức vô địch Premier League.

Jose Mourinho đã bị chế giễu vì gọi vị trí thứ hai của MU trong mùa giải 2017 - 2018 là một trong những "thành tích tốt nhất" trong sự nghiệp cầm quân của ông, nhưng xét đến cách những người kế nhiệm ông đã làm, Mourinho có thể đã đúng. Trong sáu năm rưỡi kể từ đó, trung bình, MU đã kết thúc ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League và chỉ giành được hai danh hiệu lớn gồm FA Cup và Carabao Cup.

Đối với Amorim, một chặng đường dài và đau đớn đang ở phía trước nếu thực sự ông muốn đi đến cùng tại MU. MU chỉ thực hiện một bản hợp đồng lớn trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng, đưa hậu vệ cánh trái Patrick Dorgu từ Lecce về với giá 25 triệu bảng Anh. Và với ông chủ Sir Jim Ratcliffe đang cắt giảm chi tiêu để đối phó với luật công bằng tài chính, Amorim sẽ phải thích nghi với việc MU sẽ không có nhiều tiền để chi trên thị trường chuyển nhượng.

Tiết lộ của Mourinho trước đây cho thấy MU của Amorim tệ như thế nào vào lúc này. ẢNH: GETTY

Việc bổ sung thêm tiền đạo chưa bao giờ thực sự nằm trong kế hoạch trên kỳ chuyển nhượng tháng giêng này của MU sau khi Erik ten Hag chi tiêu mạnh tay vào mùa hè năm ngoái. Và việc Lisandro Martinez dự kiến phải nghỉ thi đấu 9 tháng ​​sẽ chỉ làm tăng thêm điểm yếu trong hàng phòng ngự của MU.

Để các cầu thủ MU thích nghi với phong cách và hệ thống mới của mình, Amorim sẽ cần thời gian và sự kiên nhẫn, nhưng điều đó phải trả giá. Với mỗi tuần trôi qua, sự suy thoái của MU dường như ngày càng sâu sắc hơn. MU đã dành nhiều năm chờ đợi thời kỳ tốt đẹp trở lại, thay đổi nhiều HLV để tìm kiếm giải pháp. Nhưng họ có thể chịu đựng được bao lâu nữa trước khi niềm tin suy giảm và một cuộc tái thiết khác bắt đầu?