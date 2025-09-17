Tìm thấy bé trai 11 được trình báo 'mất tích' đang say sưa chơi game 17/09/2025 13:14

(PLO)- Công an phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã rà soát và tìm thấy bé trai 11 tuổi được gia đình trình báo là “mất tích” nhưng sự thật là đang chơi game.

Ngày 17-9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an phường 2 Bảo Lộc vừa hỗ trợ gia đình chị TTTN (43 tuổi) tìm thấy con trai là cháu B (11 tuổi, học sinh lớp 6), sau khi cháu bỏ nhà đi từ chiều hôm trước.

Cậu bé 11 tuổi, gia đình trình báo "mất tích" được tìm thấy trong tiệm game.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 11-9, cháu B rời khỏi nhà sau khi xảy ra mâu thuẫn nhỏ với bạn học và phụ huynh được mời đến làm việc với giáo viên chủ nhiệm. Gia đình mất liên lạc hoàn toàn với cháu nhưng đến sáng hôm sau mới đến trình báo vụ việc cho Công an Phường 2 Bảo Lộc.

Gia đình cũng đăng thông tin tìm con trên nhiều hội nhóm, mạng xã hội.

Cùng lúc đó, Công an phường 2 Bảo Lộc triển khai lực lượng xác minh thông tin từ gia đình, nhà trường và bạn bè. Qua công tác rà soát tại các khu vực công cộng và địa điểm nghi ngờ, đến 11 giờ 30 ngày 12-9, lực lượng chức năng phát hiện cháu B đang say sưa chơi game tại một điểm kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Công an bàn giao cậu bé cho phụ huynh.

Qua vụ việc, Công an Phường 2 Bảo Lộc khuyến cáo: Bình tĩnh nhưng hành động nhanh, khi trẻ mất tích, phải báo ngay công an để được hỗ trợ.

Gia đình cần giám sát chặt chẽ việc sử dụng Internet, game online nơi đầy cạm bẫy nếu trẻ em tự do ra vào; quan tâm tâm lý lứa tuổi vị thành niên, bởi chỉ một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể khiến trẻ bốc đồng bỏ đi; đồng hành và lắng nghe con cái nhiều hơn, để trẻ không thấy mình đơn độc.