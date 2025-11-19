Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở khu vực đèo Khánh Sơn 19/11/2025 13:00

(PLO)- Thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở khu vực đèo Khánh Sơn đã được lực lượng chức năng tìm thấy sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm.

Ngày 19-11, lãnh đạo UBND xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở gần đèo Khánh Sơn.

Nạn nhân được tìm thấy lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy khi lực lượng chức năng mở rộng phạm vi. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở khu vực ven suối Tường Vy, cách vị trí sạt lở khoảng 1 km về phía hạ lưu.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân ba ngày qua. Ảnh: MT

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường khu vực phát hiện nạn nhân để đưa nạn nhân ra.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 16-11, xảy ra sạt lở tại khu vực đường đèo Khánh Sơn. Lúc này, bên trong một lán trại thuộc đội phát cỏ của lâm trường có 10 người.

Sạt lở đã cuốn trôi mất tích ba người, gồm Chamaléa Nhung (55 tuổi), Bi Năng Sung (13 tuổi), Chamaléa Siêng (34 tuổi, cùng xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa). Sáu người khác chạy ra ngoài kịp thoát.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa có mặt tại hiện trường. Đến 23 giờ 35 phút thì tìm thấy thi thể của Bi Năng Sung. Nạn nhân còn lại được tìm thấy sau đó.