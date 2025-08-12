Tìm thấy thi thể nam thiếu niên bị mắc kẹt dưới hốc đá ở Khánh Hòa 12/08/2025 16:51

(PLO)- Lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể nam thiếu niên bị mắc kẹt dưới hốc đá ở suối Ba Hồ, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 12-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng của đơn vị đã tìm thấy thi thể cháu NBK (14 tuổi, ngụ phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) bị đuối nước suối Ba Hồ thuộc xã Công Hải.

Lực lượng cứu nạn Công an tỉnh Khánh Hòa lặn tìm nạn nhân. Ảnh: Q.T

Trước đó, ngày 11-8, cháu K cùng gia đình đi chơi tại khu vực suối Ba Hồ, chẳng may bị mất tích dưới hồ nước sâu. Lực lượng chức năng cùng gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành.

Đội công tác phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ tổ Phan Rang điều động 11 cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị cứu hộ cứu nạn chuyên dụng đến hiện trường phối hợp cùng Công an xã Công Hải lặn tìm nạn nhân.

Đến ngày 12-8, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể nạn nhân bị mắc kẹt dưới hốc đá của suối Ba Hồ.