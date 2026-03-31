Tòa công bố đơn của cựu cục phó đang trốn truy nã ở Canada 31/03/2026 17:14

(PLO)- Cựu cục phó trốn truy nã cho biết hiện nay rất yếu, không đủ sức khỏe bay về nước để làm sáng tỏ vụ án, nên thông qua vợ cũ khắc phục 6,25 tỉ đồng đã nhận của chủ doanh nghiệp...

Chiều 31-3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Cục QLXDCT, Bộ NN&PTNN cũ) bị xét xử về tội nhận hối lộ. Ông Thanh bị truy nã theo Quyết định truy nã số 2137/QĐTN-CSKT-P5 ngày 26-6-2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ông Nguyễn Hải Thanh hiện đang trốn truy nã

Trước khi xét xử, TAND TP Hà Nội ra thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh, sinh năm 1964, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Cục QLXDCT, Bộ NN&PTNN cũ), ra đầu thú và có mặt tại phiên toà để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Đến ngày mở phiên tòa, bị cáo Thanh không có mặt và gửi đơn đến TAND TP Hà Nội. Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa đã công bố nội dung đơn của ông Thanh.

Theo đó, ông Thanh cho biết ông và vợ xảy ra mâu thuẫn từ khi ông công tác tại Ban 4 từ năm 2017 nhưng vẫn cố gắng chung sống với nhau. Sau này, mâu thuẫn ngày càng lớn rồi ly thân.

Năm 2024, vợ chồng ông Thanh chính thức ly hôn. Trong thời gian này, bệnh tim, huyết áp và viêm gan B của bị cáo bùng phát, phải đi cấp cứu. Con gái ở Canada bị xơ gan và trầm cảm nên ông Thanh sang lại Canada.

Bị cáo Thanh trình bày khi đó, ông đau về cả thể xác và tinh thần. Do đó, ông Thanh đã có đơn xin thôi chức vụ, xin nghỉ hưu để cùng chữa bệnh với con gái bên Canada. Tại Canada, ông Thanh cho biết đã 2 lần bị đột quỵ, cùng với các bệnh nền có sẵn nên phải điều trị.

Tháng 6-2025, ông Thanh nhận được thông tin bản thân bị khởi tố do nhận hối lộ, liên quan đến dự án hồ chứa nước tại Nghệ An. Trong thư, ông Thanh nêu ra hoàn cảnh, bối cảnh về dự án hồ chứa nước Bản Mồng cũng như những "công sức", khó khăn của ông khi dự án trong giai đoạn thực hiện.

Theo nội dung bức thư, sau khi đấu thầu, Giám đốc Công ty Hoàng Dân là Nguyễn Văn Dân đã đến tìm gặp ông Thanh để đưa tiền.

"Khi đó tôi cũng rất cần tiền cho công việc nên tôi có nhận nhưng tôi nói là tôi vay và sau này tôi đã trả", ông Thanh viết nhưng cũng cho hay ông "rất choáng" khi biết bị cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỉ đồng.

Cựu cục phó cho biết hiện nay đã rất yếu về cả thể chất và tinh thần, không đủ sức khỏe bay về nước để làm sáng tỏ nội dung vụ án và những cáo buộc với bản thân. Vì vậy, thông qua vợ cũ, ông Thanh cho hay đã tự khắc phục 6,25 tỉ đồng.

Ông Thanh bày tỏ mong muốn được HĐXX tạo điều kiện cho điều trị bệnh cho đến khi đủ sức khỏe để về lại Việt Nam. Bức thư được ký ngày 20-3. Đính kèm thư có xác nhận của một bác sĩ ở cơ sở chữa bệnh tại Canada, thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Thanh.

Trước đó, vợ cũ của ông Thanh xác nhận đã nộp khắc phục 6,2 tỉ đồng.

Trích tiền tạm ứng đi "cảm ơn"

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) thừa nhận cả 5 gói thầu thuộc 4 dự án thủy lợi, hồ chứa nước đều đến nhờ cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, cựu quyền cục trưởng Trần Tố Nghị, cựu cục phó Nguyễn Hải Thanh tạo điều kiện.

Trong các cuộc gặp, ông Dân sẽ chủ động đưa tiền cảm ơn hoặc hứa hẹn "người ta cảm ơn như nào thì em sẽ cảm ơn các anh như thế".

Sau đó, ông Dân giao cấp dưới phối hợp với Ban 4, Ban 1 của Bộ Nông nghiệp để thực hiện các hành vi thông thầu, còn bản thân không trực tiếp tham gia vào việc đấu thầu.

Ông Dân giao Phó giám đốc Vũ Đình Thịnh trực tiếp liên hệ với các ban để làm các thủ tục đấu thầu và thừa nhận do hồ sơ của công ty không đủ điều kiện nên yêu cầu Thịnh hợp thức các báo cáo, có sử dụng tài liệu của 2 công ty khác để đủ năng lực trúng thầu.

Khi quyết toán, cấp dưới báo cáo thiếu chứng từ thì ông Dân giao anh em tập hợp hóa đơn chứng từ hoặc mua hóa đơn của các công ty để hợp thức hóa nhưng mua bao nhiêu thì không nhớ.

Hồ sơ vụ án thể hiện công ty mua hơn 2.400 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp nhằm hợp thức quyết toán các gói thầu.

Ông Dân còn thừa nhận khi nhận được tiền tạm ứng, quyết toán gói thầu thì trích ra để mang đi cám ơn người có thẩm quyền và đó là nguyên nhân dẫn đến việc phải dùng hóa đơn khống để quyết toán.