Tòa tiếp tục trả hồ sơ vụ cựu cán bộ TAND Tối cao nhận 20 tỉ đồng 06/11/2025 16:16

(PLO)- HĐXX tiếp tục trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết mới phát sinh liên quan vụ cựu cán bộ TAND Tối cao bị cáo buộc lừa đảo sau khi nhận hơn 20 tỉ đồng.

Chiều 6-11, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam (cựu cán bộ TAND Tối cao), Nguyễn Việt Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa.

Trước đó, VKS đề nghị mức án chung thân đối với các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam, đề nghị mức án 16-17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Việt Anh.

Nhóm bị cáo chiếm đoạt gần 48 tỉ đồng của bị hại. Ảnh minh họa

Theo cáo buộc, Công ty Tân Tân và Công ty Tân Hưng Phát do bị hại Nguyễn Thị Xuân H làm Giám đốc phát sinh tranh chấp và được TAND quận 1 (cũ) TP.HCM thụ lý giải quyết.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam, Nguyễn Việt Anh không có chức năng, nhiệm vụ trong việc giải quyết. Bị cáo Nguyễn Việt Anh đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bà H, đưa ra thông tin gian dối có quan hệ với lãnh đạo cấp cao sẽ giải quyết được công việc cho bà H thắng kiện.

Việt Anh đã giới thiệu vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa cho bà H. Tin tưởng Việt Anh, bà H đã đưa 10 tỉ đồng để Việt Anh đi quan hệ lo việc.

Từ ngày 21-12-2021 đến ngày 5-1-2022 bà H đã đưa cho Thúy Hạnh tổng số tiền 48 tỉ đồng để Thúy Hạnh giúp mình.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh đã liên hệ nhờ và đưa cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh tổng số 41 tỉ đồng từ nguồn tiền do bà Nguyễn Thị Xuân H chuyển.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh không tiến hành liên hệ, làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện ủy quyền đã ký kết với Công ty Tân Hưng Phát mà cấu kết với bị cáo Lê Nam.

Nhóm bị cáo đã chiếm đoạt số tiền gần 48 tỉ đồng của bà Hồng, trong đó Việt Anh chiếm đoạt 10 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hạnh chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng, Lê Nam chiếm đoạt 25 tỉ đồng.

Trong phần xét hỏi, bà H khai rằng toàn bộ số tiền 10 tỉ đồng đưa cho bị cáo Việt Anh đều để lo công việc, không có chuyện vay tiền. Việc bà chuyển khoản với nội dung cho mượn tiền là do sự hướng dẫn của bị cáo Việt Anh.

Theo bà H, bà đã giao cho bị cáo Việt Anh tổng số tiền 12,5 tỉ đồng, đến nay, bị cáo mới trả lại 8 tỉ đồng.

Cũng theo lời khai của bị hại, bà không biết bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, không biết bị cáo Lê Nam. Gần một năm sau khi giao tiền cho bà Nguyễn Thúy Hạnh, bà H mới gặp Nguyễn Thị Hạnh và Lê Nam.

Bà H cho rằng bà chỉ chuyển tiền cho Việt Anh và Nguyễn Thúy Hạnh. Do đó, những người này phải có trách nhiệm trả lại tiền cho bà.

Bị cáo Lê Nam thừa nhận nội dung truy tố. Ông Nam khai không nhận tiền từ bà H mà chỉ nhận tiền từ bị cáo Hạnh. Về nguồn gốc số tiền đã nhận, sau này, ông Nam mới biết tiền đó từ vợ chồng Hạnh-Nghĩa, từ bà H.

Bị cáo Nguyễn Thị Hạnh cũng thừa nhận hành vi và nói rằng bị cáo không có mục đích chiếm đoạt nhưng bị cáo đã làm thì bị cáo nhận trách nhiệm. Bị cáo Hạnh cũng khai ban đầu không biết bà H, chỉ giao dịch với Thúy Hạnh.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh khai bản thân chỉ là “bồ câu đưa thư” cho bà H và bị cáo Hạnh. Bà không che giấu thông tin, bà H trao đổi gì, bị cáo Hạnh trao đổi gì, bà Thúy Hạnh đều thông tin lại đầy đủ cho 2 bên.

“Chị H cũng biết tôi không trực tiếp làm, không cầm tiền này. Tôi đã cố gắng làm tốt nhất có thể”- bà Thúy Hạnh khai.