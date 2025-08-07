Tòa xét hỏi các cựu cán bộ hải quan Hải Phòng việc "chi ngoài" để thông quan nhanh 07/08/2025 14:12

(PLO)- Sáng 7-8, HĐXX TAND TP Hải Phòng đã xét hỏi các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ hải quan Cảng 2 để làm rõ sự ăn chia tiền doanh nghiệp "chi ngoài" để thông quan nhanh, bỏ qua sai phạm.

Sáng 7-8, TAND TP Hải Phòng tiếp tục xét xử 22 bị cáo trong vụ án: Buôn lậu; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - xảy ra tại Công ty TNHH SX TM Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực 2 (Chi cục Hải quan Cảng 2 - thuộc Cục Hải quan Hải Phòng – nay là Chi cục Hải quan khu vực 3) và các đơn vị liên quan.

Trong buổi sáng 7-8, HĐXX đã xét hỏi các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ hải quan Cảng 2 để làm rõ về sự ăn chia trong số tiền mà doanh nghiệp Tài Lộc chi ngoài để nhằm thông quan nhanh, bỏ qua sai phạm.

Bị cáo Trịnh Đăng Tài, cựu cán bộ tiếp nhận tờ khai hải quan thuộc Đội thủ tục, Chi cục Hải quan Cảng 2, cho biết có tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục của bị cáo Nguyễn Quang Long. Trong đó, cứ khoảng 1-2 tuần, bị cáo này sẽ nhận tiền cảm ơn của Long 1 lần.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: NS

Cụ thể, bị cáo không ghi chép lại số tiền nhận tương ứng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, bị cáo thấy số tiền nhận được tương ứng với giá thỏa thuận chi ngoài 100.000 đồng/tờ khai hải quan và 800.000 đồng/container thông quan.

Số tiền chi ngoài này toàn bộ được Tài đưa cho bị cáo Tô Thị Thu Hương, cựu phó đội trưởng Đội thủ tục và được chia lại 15%. Bị cáo cho biết không có ý kiến về số tiền được chia, mà chỉ biết cho bao nhiêu được bấy nhiêu.

Để làm rõ, HĐXX liên tục hỏi về việc ai chỉ đạo Tài nhận tiền "chi ngoài" để thông quan nhanh, bỏ qua sai phạm cho doanh nghiệp và ai quy định tỷ lệ ăn chia số tiền này.

Tuy nhiên, bị cáo này quanh co, chỉ khẳng định là công chức, làm việc theo sự phân công. Việc phân chia tiền của cấp trên ra sao bị cáo này không biết, cũng không biết là quy định cơ chế, tỉ lệ này.

HĐXX tiếp tục công bố lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, thể hiện rõ bị cáo Tô Thị Thu Hương đã thống nhất để Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương thực hiện thủ tục hải quan, nhận tiền chi ngoài hỗ trợ thông quan nhanh, bỏ qua sai phạm của nhóm Công ty Tài Lộc. Số tiền, tỉ lệ ăn chia cũng đã từng được các bị cáo khai rõ trong quá trình điều tra.

Được HĐXX hỏi để làm rõ ai là người quy định tỉ lệ, bị cáo Tô Thị Thu Hương cũng khai vòng vo.

Cũng như lời khai ngày hôm qua, bị cáo này cho biết khi Tài nhận tiền cảm ơn doanh nghiệp đã tự trích lại 15%, bị cáo này chỉ nhận 85% còn lại. Số tiền này, bị cáo chuyển cho lãnh đạo, lãnh đạo chia cho bị cáo bao nhiêu, bị cáo biết vậy chứ không có thỏa thuận.

Bị cáo Hương cũng vòng vo trước câu hỏi của HĐXX về việc có chỉ đạo Trịnh Đăng Tài xin ý kiến của đội trưởng về tỉ lệ ăn chia tiền doanh nghiệp cảm ơn hay không.

Bị cáo Vũ Ngân Châu, cựu phó chi cục trưởng Hải quan Cảng 2, thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, cũng không trả lời vào vấn đề khi được HĐXX xét hỏi việc nhận tiền chi ngoài của cấp dưới chuyển lên sau khi doanh nghiệp cảm ơn.

Giữ nguyên lời khai như hôm qua, bị cáo này cho biết không nhớ rõ, nhưng ít nhất 2 lần nhận tiền cảm ơn từ cấp dưới đưa lên vì đã tạo điều kiện thông quan để hàng hóa của doanh nghiệp được xuất nhập khẩu.

Kết thúc phần xét hỏi các bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo hải quan.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục phiên tòa...