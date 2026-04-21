Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Tĩnh đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển 21/04/2026 18:22

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hà Tĩnh cần đặt phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người Hà Tĩnh ở vị trí nền tảng, động lực nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.

Chiều 21-4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh; các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Hà Tĩnh phát huy truyền thống và đã có bước phát triển mạnh mẽ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh Hà Tĩnh còn 69 xã, phường (9 phường và 60 xã) với dân số hơn 1,6 triệu người.

Hà Tĩnh vốn là một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ; cơ cấu kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp năng suất thấp; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển; đời sống Nhân dân còn rất nhiều khó khăn, thường xuyên chịu tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh.

Sau gần 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã có bước phát triển mạnh mẽ. Quy mô kinh tế tăng gấp 136 lần, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên, hạ tầng đô thị và nông thôn ngày càng đồng bộ, khang trang; tiềm năng, dư địa tăng trưởng tiếp tục được mở rộng và khai thác hiệu quả.

Những kết quả đạt được tạo nền tảng vững chắc, đồng thời mở ra không gian phát triển mới để Hà Tĩnh bứt phá nhanh và bền vững trong giai đoạn tới...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Hà Tĩnh là vùng đất hội tụ và tỏa sáng những giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu của dân tộc. Đây là quê hương của nhiều danh nhân, chí sĩ và hiền tài kiệt xuất; là quê hương của hai Tổng Bí thư Trần Phú và Hà Huy Tập cùng nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ.

Từ truyền thống văn hiến và cách mạng ấy, Nhân dân Hà Tĩnh đã hun đúc bản lĩnh kiên trung, ý chí bền bỉ, trí tuệ sáng tạo và nghĩa tình, thủy chung - những phẩm chất làm nên cốt cách con người Hà Tĩnh, đồng thời là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ niềm vui khi thấy Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã tiếp nối mạch nguồn đó bằng những thành quả toàn diện, ấn tượng trên nhiều lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những kết quả toàn diện của Hà Tĩnh. Giai đoạn 2020-2025, GRDP tăng bình quân 6,4%/năm; năm 2025 đạt gần 8,8%, thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu.

Quy mô kinh tế, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư đều tăng; thu nhập người dân cải thiện. Quý I năm nay, tăng trưởng đạt 12,42%, cao nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ giữ vai trò chủ đạo; giải ngân đầu tư công luôn ở nhóm cao...

Hà Tĩnh phải có tư duy phát triển mới, hành động quyết liệt và đột phá hơn

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Đổi mới chưa mạnh, một số lĩnh vực quản lý còn bất cập; kinh tế phát triển chưa bền vững, quy mô và thu nhập bình quân còn thấp; hạ tầng thiếu đồng bộ; chất lượng dịch vụ, du lịch chưa tương xứng; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; môi trường đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số chưa tạo đột phá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Tĩnh đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng chiến lược đột phá dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thu hút đầu tư có chọn lọc vào công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng sạch; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển; đẩy mạnh logistics gắn với Vũng Áng - Sơn Dương.

Cùng với đó, tỉnh cần đầu tư hạ tầng chiến lược, nâng cao hiệu quả đầu tư công; xây dựng chính quyền liêm chính, cải thiện môi trường kinh doanh; phát triển nông nghiệp sinh thái, nâng cao đời sống người dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại.

Nêu rõ Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, kiên trung, hiếu học và nghĩa tình đang đứng trước những cơ hội lớn trong chặng đường phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy tinh thần “tiếng trống Xô Viết Nghệ Tĩnh”, vươn lên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của cả nước.