Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên 09/10/2025 06:17

(PLO)- Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến 11-10-2025.

Đúng 6 giờ 30 giờ địa phương (tức 4 giờ 30 giờ Hà Nội) sáng 9-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Triều Tiên có: Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế-Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Kim Song Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Im Chon In.

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh; đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, hai hàng tiêu binh danh dự đứng dọc hai bên thảm đỏ. Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế-Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Kim Song Nam chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại chân cầu thang máy bay. Thiếu nữ Triều Tiên tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm đi dọc thảm đỏ và lần lượt bắt tay các quan chức Triều Tiên ra đón đoàn và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Các cháu thiếu nhi Triều Tiên tay cầm cờ hoa vẫy chào Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Lê Bá Vinh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên.

Cách đây 75 năm, ngày 31-1-1950, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước coi trọng, không ngừng được củng cố và phát triển.

Hai bên duy trì sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên 2025, thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên.