Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Giá đất bị thổi lên kinh khủng' 30/09/2025 17:53

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý không được để tư nhân, nhóm lợi ích chi phối, trục lợi về đất đai trên lưng bà con nhân dân…

Chiều ngày 30-9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10, TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri 9 xã phía Bắc của sông Hồng trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều bà con cử tri bày tỏ sự vui mừng trước các chính sách hỗ trợ thiết thực như bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, miễn học phí phổ thông, khám sức khỏe miễn phí và đề nghị Nhà nước tiếp tục mở rộng chính sách giáo dục, y tế cho các nhóm yếu thế, có chính sách cho đội ngũ giáo viên, y bác sĩ…

Đặc biệt, bà con cử tri cũng phản ánh nhiều vướng mắc trong quản lý, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng; đồng thời đề nghị Trung ương, Thành phố có chính sách phù hợp, giảm bớt thủ tục rườm rà, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài…

Mục tiêu của phát triển là để Nhân dân có cuộc sống tốt hơn

Trước các phản ánh, kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Mọi chính sách của Đảng và Nhà nước đều nhằm mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, trong đó an sinh xã hội, y tế và giáo dục là những lĩnh vực then chốt”

Tổng Bí thư khẳng định Nhà nước luôn coi việc chăm lo đời sống nhân dân là mục tiêu phấn đấu cao nhất. Dẫn lại lời dạy của Bác Hồ: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”, ông nhấn mạnh chính sách phát triển cuối cùng cũng phải nhằm nâng cao đời sống người dân.

Theo Tổng Bí thư, nếu tăng trưởng kinh tế, tăng lương mà cuối tháng, dịp Tết người dân vẫn thiếu tiền chi tiêu thì “rất buồn”. Do đó, chính sách tiền lương, trợ cấp xã hội đang được các cơ quan Trung ương nghiên cứu, cải cách theo hướng gắn liền tinh giản biên chế, nâng cao năng suất lao động và xác định rõ vị trí việc làm.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc với cử tri 9 xã phía Bắc sông Hồng. Ảnh: PH

“Không thể để bộ máy cồng kềnh, mỗi lĩnh vực ở cấp xã đều có một cán bộ riêng. Phải sắp xếp để một người làm được nhiều việc, tinh gọn bộ máy thì mới có cơ sở tăng lương, đảm bảo nâng cao mức sống thực tế của người hưởng lương ngân sách và giảm chi ngân sách thường xuyên”, Tổng Bí thư nói.

Dự kiến trong quý 4-2025, đề án xác định vị trí việc làm sẽ hoàn thành, làm cơ sở cho việc điều chỉnh tổng thể chính sách tiền lương và trợ cấp.

Cải cách y tế và giáo dục

Đề cập đến lĩnh vực y tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng cho hạnh phúc, sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển của đất nước”.

Ông cho rằng cần có chính sách đột phá, coi trọng phòng ngừa bệnh tật, thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh.

Theo đó, y tế cơ sở phải được củng cố, đảm bảo mỗi xã, phường đều có bác sĩ, trạm y tế và trang thiết bị. Người dân cần được khám sức khỏe định kỳ, tiến tới miễn, giảm viện phí toàn dân thông qua mở rộng danh mục thuốc và kỹ thuật do bảo hiểm y tế chi trả.

Ông cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như hồ sơ sức khỏe điện tử, đặt lịch khám trực tuyến, đồng thời phát động phong trào “Toàn dân chăm sóc sức khỏe”.

“Từng người dân hãy tự là bác sĩ của chính mình, rèn luyện thể dục thể thao, dinh dưỡng hợp lý. Khi mỗi người khỏe, cả nước sẽ khỏe”, Tổng Bí thư nhấn mạnh và cho biết tiến tới “phải kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng như rượu bia, thuốc lá, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm”.

Về giáo dục, Tổng Bí thư cho rằng đã đến lúc cần tính tới phổ cập đến cấp ba. “Các cháu 14 tuổi học hết cấp hai mà không được học tiếp thì rất thiệt thòi. Không đi học, không đi làm được, dễ bị lôi kéo, vi phạm”, ông phân tích.

Theo ông, để thực hiện mục tiêu này, Nhà nước phải miễn học phí, đồng thời bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên. Học sinh sau khi tốt nghiệp THPT sẽ có nhiều con đường: học đại học, học nghề, đi bộ đội hoặc tham gia lao động sản xuất.

“Phải tạo điều kiện để thanh niên vào đời một cách chững chạc, đồng thời bảo đảm tiếp cận bình đẳng trong giáo dục, tạo điều kiện học tập suốt đời. Trong kỷ nguyên số, cả người lớn cũng phải tiếp tục học, coi như một dạng bình dân học vụ mới”, Tổng Bí thư nói.

Ông đề nghị Hà Nội và các cơ quan Trung ương nghiên cứu cụ thể, thông tin lại cho cử tri về những chính sách trong lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục, để người dân hiểu rõ và đồng hành cùng Nhà nước trong quá trình triển khai.

Không thể để lãng phí, đầu cơ đất đai làm khó người dân

Liên quan đến đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là lĩnh vực phức tạp, chiếm tới 90% số vụ khiếu kiện và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều sai phạm cán bộ thời gian qua.

Tổng Bí thư cho rằng công tác quy hoạch từ trước đến nay còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. “Hà Nội cần có quy hoạch rõ ràng để toàn dân, doanh nghiệp đều biết. Vành đai, trục phát triển, khu dân cư, công nghiệp, khách sạn, chung cư… tất cả phải minh bạch, rành mạch”, ông nói.

Theo Tổng Bí thư, quy hoạch phải theo xu hướng hiện đại, có tầm nhìn dài hạn, tránh tình trạng “làng xã vụn vặt”. Việt Nam đang hình thành những “siêu đô thị” với quy mô lớn hơn nhiều quốc gia, do đó quy hoạch phải tương xứng tầm vóc khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông dẫn chứng: “TP.HCM thậm chí có nhiều điểm vượt trội so với Thượng Hải (Trung Quốc). Vậy Hà Nội, TP.HCM sẽ phát triển thế nào? Phải vẽ lại giang sơn để xây dựng thành phố hiện đại, đáng sống”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm nhất quán "đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý".

“Không được để xảy ra tình trạng tư nhân hóa đất đai, càng không cho phép nước ngoài sở hữu đất tại Việt Nam. Một tấc đất thiêng liêng cũng là của chúng ta”, ông khẳng định.

Ông yêu cầu phải bảo đảm quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả, phân bổ giá trị đất đai hợp lý, tránh lãng phí. Đặc biệt, phải phát huy tối đa nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư cũng thẳng thắn cảnh báo tình trạng nhiều khu “đất vàng” bỏ hoang hàng chục năm, gây lãng phí nghiêm trọng. “Để cỏ mọc 10-20 năm thì ai chịu trách nhiệm? Nếu giao đất mà không sử dụng, phải đánh thuế thật cao, không thể để tình trạng đất công như vậy”, ông nói.

Tổng Bí thư cho rằng giá đất hiện nay đang bị thao túng, đẩy lên quá cao, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ông dẫn trường hợp đấu giá đất ở Đông Anh và một số nơi khác, khi cò đất đẩy giá mảnh nhỏ lên để “neo” giá hàng nghìn ha đất bên cạnh, gây bất công.

“Hệ quả là ngay tại quê hương, người dân cũng không mua nổi mảnh đất của mình vì giá bị thổi lên kinh khủng”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Ông yêu cầu phải siết chặt đấu giá đất đai, đảm bảo minh bạch, công bằng, ngăn chặn đầu cơ. “Đất là của Nhà nước, của nhân dân, không thể để tư nhân và nhóm lợi ích chi phối, trục lợi trên lưng bà con nhân dân”, ông nói.