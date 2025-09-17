Tổng Bí thư yêu cầu sớm ban hành tiêu chuẩn, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị 17/09/2025 15:59

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cần ban hành sớm tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị để triển khai các công tác có liên quan đến địa phương, thực hiện quy hoạch, định hướng phát triển.

Ngày 17-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Nội dung làm việc là về tình hình ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24-01-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: NHÂN DÂN

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, trong đó có Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và nhiều cơ quan khác tiến hành khẩn trương đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19. Đồng thời, giao Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, trong đó Đảng ủy Chính phủ đánh giá về thực hiện Nghị quyết 06.

Tổng Bí thư yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề mới đặt ra sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập, hợp nhất cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Song song đó, chỉ ra những vấn đề cần phải điều chỉnh và đối chiếu với yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới; nghiên cứu xu hướng mới về phát triển đô thị, nông thôn hiện đại trên thế giới để bổ sung, sửa đổi các Nghị quyết 19 và Nghị quyết 06 đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

“Phải nhận thức rõ phát triển đô thị và phát triển nông thôn là hai nhiệm vụ chiến lược bổ sung, hỗ trợ cho nhau, không thể tách rời” - Tổng Bí thư lưu ý và nhấn mạnh đô thị và nông thôn không chỉ là vấn đề kinh tế-xã hội mà còn là vấn đề chính trị, văn hóa, an sinh của người dân.

Đô thị hiện đại là văn minh, vừa là động lực của phát triển, đồng thời nông thôn giàu đẹp, văn hóa, bền vững là hậu phương vững chắc. Quan hệ đô thị, nông thôn phải được quy hoạch bài bản, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, phát triển cân bằng, hài hòa, bổ sung hỗ trợ lẫn cho nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Liên quan đến việc ban hành tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, Tổng Bí thư đề nghị cần ban hành sớm, triển khai các công tác có liên quan đến địa phương, thực hiện quy hoạch, định hướng phát triển, củng cố, xây dựng chính quyền mạnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần có đánh giá bước đầu về tình hình thực hiện các Nghị quyết, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nêu rõ yêu cầu phát triển mới và đề xuất những quan điểm chỉ đạo mới; nghiên cứu kỹ, thấu đáo để ban hành Kết luận của Bộ Chính trị.

Sau Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu khi các Nghị quyết 19 và Nghị quyết 06 đã thực hiện được 5 năm thì tính toán có thể ban hành Nghị quyết mới cho phù hợp với thực tiễn.

“Đây là những vấn đề chiến lược, rất lớn, rất khó, yêu cầu tập trung cao về trí tuệ, huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và tham khảo các kinh nghiệm quốc tế để tham mưu định hướng phát triển đô thị, nông thôn tương xứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới” – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn manh.