Tổng thống Trump nói sẽ thu hồi quyền miễn trừ an ninh của ông Biden 08/02/2025 08:23

(PLO)- Tổng thống Trump liệt kê một số lý do dẫn đến việc ông quyết định sẽ thu hồi quyền miễn trừ an ninh của cựu Tổng thống Joe Biden và chặn quyền truy cập thông tin tình báo của người tiền nhiệm.

Ngày 7-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thu hồi quyền miễn trừ an ninh và quyền tiếp cận thông tin tình báo của cựu Tổng thống Joe Biden, sẽ không cho ông Biden tham gia các cuộc họp báo cáo thông tin tình báo, theo đài CBS News.

"Không cần thiết phải để ông Joe Biden tiếp cận thông tin mật. Do đó, chúng tôi sẽ lập tức thu hồi Quyền miễn trừ tiếp cận thông tin mật của ông Joe Biden và dừng cung cấp các báo cáo tình báo hàng ngày cho ông ấy" - Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cho biết ông thực hiện điều này vì vào năm 2021 Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Biden đã làm điều tương tự với ông. Theo ông Trump, ông Biden đã tạo ra tiền lệ khi chỉ đạo Cộng đồng Tình báo (IC) chặn cựu Tổng thống là ông Trump tiếp cận chi tiết thông tin mật.

Tổng thống Trump tuyên bố thu hồi quyền miễn trừ an ninh và chặn quyền tiếp cận thông tin mật của ông Biden. Ảnh: NEW YORK TIMES

Hồi năm 2021, ông Biden nói với đài CBS News rằng ông không thể tin tưởng giao cho ông Trump quyền truy cập vào thông tin mật vì "hành vi thất thường" của ông Trump.

"Tôi chỉ nghĩ rằng không cần thiết phải cung cấp báo cáo tình báo cho ông ấy. Báo cáo tình báo có giá trị gì với ông ấy? Ông ấy có tác động gì, ngoài việc có thể lỡ lời và nói ra điều gì đó?" - ông Biden chia sẻ với CBS News.

Các báo cáo tình báo này thường được cung cấp cho các cựu tổng thống sau khi họ rời nhiệm sở như một phép lịch sự.

Ngoài việc tuyên bố dừng cung cấp báo cáo tình báo cho ông Biden, Tổng thống Trump cũng trích dẫn một báo cáo của ông Robert Hur - công tố viên đặc biệt đã điều tra cách ông Biden xử lý tài liệu mật sau khi ông hết nhiệm kỳ phó tổng thống (2009-2017).

"Báo cáo của ông Hur chỉ ra rằng ông Biden có 'trí nhớ kém', ngay cả khi đang ở 'thời kỳ đỉnh cao', do đó không thể tin tưởng giao phó thông tin nhạy cảm cho ông Biden. Tôi sẽ luôn bảo vệ An ninh Quốc gia của chúng ta. Joe, ông đã bị sa thải. Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”- Tổng thống Trump viết.

Trước cựu Tổng thống Biden, trong tuần này, quyền tiếp cận thông tin tình báo an ninh của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, do Bộ Quốc phòng cung cấp, cũng đã bị ông Trump rút lại.

Đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh và quyền tiếp cận thông tin tình báo an ninh của cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Lục quân đã nghỉ hưu Mark Milley.

Bên cạnh đó, kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump cũng đã thu hồi nhiều biện pháp an ninh khác nhau đối với nhiều cựu quan chức — tất cả những người này đều đã từng nhận đe dọa từ Iran sau vụ Tướng Iran Qasem Soleimani bị ám sát năm 2020.

Tổng thống Trump đã chấm dứt sự bảo vệ của Mật vụ đối với cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton vào tháng trước. Ông Trump cũng đã rút lại sự bảo vệ an ninh đối với cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, The Hill đưa tin.