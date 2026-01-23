Top 4 loa Marshall bán chạy nhất trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 23/01/2026 12:04

(PLO)- Loa Marshall dần trở thành lựa chọn được hộ gia đình cân nhắc khi mong muốn làm mới giải trí xuân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Với kiểu dáng sang trọng cùng chất âm mạnh mẽ, các mẫu loa này sẽ đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, sum họp đầu năm.

Để chọn được sản phẩm ưng ý, người dùng hãy tiếp tục theo dõi bài viết ngay dưới đây.

Sự lên ngôi của loa Marshall - Dòng loa karaoke "sang - xịn"

Trong các năm gần đây, người dùng ngày càng ưu tiên loa karaoke “sang - xịn” để nâng cao trải nghiệm giải trí tại gia ấn tượng. Loa Marshall nổi bật với thiết kế cổ điển, chất liệu bền bỉ và chất âm sâu rộng, thích hợp với phong cách hiện đại pha một chút vintage đang được ưa chuộng.

Sự lên ngôi của loa từ hãng Marshall còn đến từ hiệu suất âm thanh vượt trội khi hát karaoke cùng với khả năng kết nối đa dạng. Điều này khiến nhiều gia đình lựa chọn thiết bị làm trung tâm giải trí cho các buổi họp mặt, ca hát đầu năm Bính Ngọ 2026.

Top 4 loa Marshall karaoke bán chạy Tết Bính Ngọ 2026

Dòng loa Marshall với chất âm đặc trưng và kiểu dáng cổ điển đang được nhiều người quan tâm và tìm đến cho các buổi tiệc cuối năm. Dưới đây là 4 mẫu loa karaoke bán chạy giúp nâng tầm trải nghiệm của mọi gia đình vào dịp Tết sắp tới.

Loa Bluetooth Marshall Emberton II

Marshall Emberton II là mẫu loa Bluetooth được nhiều gia đình tin dùng hiện nay nhờ sự linh hoạt và dễ sử dụng. Dù nhỏ gọn, loa vẫn giữ được chất âm đặc trưng của Marshall, với khả năng lan tỏa 360 độ bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Điều này cũng giúp giọng hát karaoke rõ và không bị hụt tiếng khi di chuyển trong phòng.

Kiểu dáng gọn nhẹ dễ dàng mang theo.

Một điểm cộng lớn của Emberton II là thời lượng pin dài, cho phép sử dụng liên tục cả ngày mà không lo bị gián đoạn. Khả năng kháng nước và bụi cao giúp loa hoạt động ổn định trong mọi điều kiện sử dụng, kể cả khi đặt ở ban công hay sân vườn.

Loa Bluetooth Marshall Stockwell 2

Loa Marshall Stockwell 2 được xem là sản phẩm cân bằng giữa tính di động và chất lượng âm , phù hợp cho nhu cầu karaoke trong dịp Tết 2026. Sản phẩm có thiết kế cổ điển đặc trưng, đi kèm quai xách dễ dàng di chuyển giữa các khu vực trong nhà.

Về trải nghiệm nghe, Stockwell 2 cho tiếng hát rõ, âm trầm vừa phải và có thể điều chỉnh trực tiếp bass và treble thông qua núm xoay vật lý. Thời lượng pin của loa đủ dài để đáp ứng trọn vẹn các buổi hát karaoke kéo dài trong ngày. Bên cạnh đó, kết nối Bluetooth ổn định giúp việc phát nhạc và beat karaoke diễn ra mượt mà hơn.

Loa Bluetooth Marshall Kilburn III

Marshall Kilburn III là mẫu loa Bluetooth được đánh giá cao về cả hình thức lẫn hiệu năng, đặc biệt hợp với những ngôi nhà có phòng khách rộng rãi. Chiếc loa này sở hữu khả năng phát đa hướng mạnh mẽ, tạo độ phủ đồng đều khắp cả căn phòng.

Âm thanh đa hướng tạo cảm giác nghe đều hơn.

Điểm nổi bật của Kilburn III nằm ở thời lượng pin ấn tượng, cho phép sử dụng liên tục cho không khí vui chơi kéo dài nhiều giờ khi sử dụng. Cùng với đó, loa mang đến nhiều cách thức kết nối, giúp người dùng dễ dàng phối hợp cùng nguồn phát khác.

Loa kéo party Marshall Bromley 750

Loa Marshall Bromley 750 là lựa chọn cân nhắc cho các buổi tiệc karaoke sôi động trong các ngày Tết sắp tới. Khác với các mẫu di động, loa này được trang bị tay cầm có thể nắm kéo, thích hợp cho những nơi rộng hoặc các buổi họp mặt đông người.

Dòng loa karaoke này từ nhà Marshall cho phép kết nối micro trực tiếp, cho trải nghiệm hát karaoke chuyên sâu hơn mà không cần trang bị thêm thiết bị trung gian. Loa có công suất lớn cùng khả năng khuếch đại không gian giúp bữa tiệc luôn sôi động. Pin bền bỉ cùng thiết kế dễ di chuyển biến loa này thành trung tâm giải trí linh hoạt cho mọi khu vực sinh hoạt.

Trên đây là top 4 loa Marshall karaoke bán chạy trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 mà người dùng có thể tham khảo. Mỗi mẫu loa mang đến một trải nghiệm khác nhau, phù hợp từ không gian nhỏ đến những buổi tiệc đông người. Hy vọng qua bài viết này, người đọc sẽ dễ chọn được loa ưng ý để khuấy động không khí ngày đầu năm.